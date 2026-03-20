Σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: Ψευδής συναγερμός λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην περιοχή του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, όμως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε επίθεση και απέδωσε το περιστατικό σε ψευδή συναγερμό.

20 Μαρ. 2026 15:57
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στα Άδανα, κοντά στη βάση του Ιντσιρλίκ, όταν ήχησαν σειρήνες και κυκλοφόρησαν αναρτήσεις στα social media που συνέδεαν το περιστατικό με πιθανή επίθεση. Ωστόσο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έσπευσε να διαψεύσει τα σχετικά σενάρια.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, δεν υπάρχει καμία επίθεση ή άλλη αρνητική εξέλιξη, ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό. Η θέση αυτή μεταδόθηκε από τουρκικά μέσα που επικαλέστηκαν επίσημη ενημέρωση από την Άγκυρα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η βάση του Ιντσιρλίκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προηγούμενα συμβάντα με πυραυλικές αναχαιτίσεις σε τουρκικό εναέριο χώρο.

Βίντεο από τη στιγμή που ακούστηκαν οι σειρήνες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας προσωρινά την ανησυχία, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί οποιοδήποτε πλήγμα ή παραβίαση της ασφάλειας της βάσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:33 Πλαστοί πίνακες και σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη από στελέχη του ελληνικού FBI
17:30 Οι ΗΠΑ στέλνουν το USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
