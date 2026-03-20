Σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: Ψευδής συναγερμός λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην περιοχή του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, όμως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε επίθεση και απέδωσε το περιστατικό σε ψευδή συναγερμό.
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στα Άδανα, κοντά στη βάση του Ιντσιρλίκ, όταν ήχησαν σειρήνες και κυκλοφόρησαν αναρτήσεις στα social media που συνέδεαν το περιστατικό με πιθανή επίθεση. Ωστόσο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έσπευσε να διαψεύσει τα σχετικά σενάρια.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, δεν υπάρχει καμία επίθεση ή άλλη αρνητική εξέλιξη, ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό. Η θέση αυτή μεταδόθηκε από τουρκικά μέσα που επικαλέστηκαν επίσημη ενημέρωση από την Άγκυρα.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η βάση του Ιντσιρλίκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προηγούμενα συμβάντα με πυραυλικές αναχαιτίσεις σε τουρκικό εναέριο χώρο.
Βίντεο από τη στιγμή που ακούστηκαν οι σειρήνες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας προσωρινά την ανησυχία, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί οποιοδήποτε πλήγμα ή παραβίαση της ασφάλειας της βάσης.
Adana İncirlik Hava Üssü’nde sirenler çalıyor.#adana #incirliküssü #siren
— Haber Yönü (@HaberYonu) March 20, 2026
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News