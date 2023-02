Σεισμοί Τουρκία – Συρία: Σχεδόν 38.000 οι νεκροί – ΠΟΥ: 26 εκατ. άνθρωποι έχουν ανάγκη βοήθειας

Δεν έχει τελειωμό η τραγωδία σε Τουρκία και Συρία, αφού ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρα στις δύο χώρες έφθασε τις 37.774, με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν ότι 31.974 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη συριακή κυβέρνηση περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι είναι νεκροί στη Συρία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε, που περιλαμβάνει στη δικαιοδοσία του την Τουρκία, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου είναι η «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων 100 ετών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή.

Ερντογάν: Πάνω από 35.000 νεκροί, 2,2 εκατ. άστεγοι – «Σαν ατομικές βόμβες» οι σεισμοί

«Είμαστε μάρτυρες της χειρότερης φυσικής καταστροφής στην Ευρώπη εδώ και έναν αιώνα και εξακολουθούμε να εκτιμούμε την έκτασή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χανς Κλούγκε σε συνέντευξη Τύπου. «Το αληθινό κόστος του δεν είναι ακόμα γνωστό και η αποκατάσταση θα απαιτήσουν χρόνο και τεράστιες προσπάθειες» επισήμανε ο Κλούγκε, διευκρινίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος του οργανισμού περιλαμβάνει 53 χώρες, μεταξύ των οποίων την Τουρκία. Η Συρία εντάσσεται στη ζώνη ανατολικής Μεσογείου του ΠΟΥ.

Ερντογάν: «Σεισμοί ισχυροί σαν ατομικές βόμβες»

Οι σεισμοί της περασμένης εβδομάδας, οι χειρότεροι στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, ήταν «ισχυροί σαν ατομικές βόμβες», δήλωσε από πλευράς του ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είπε ότι περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τις πληγείσες περιοχές. Πρόσθεσε μάλιστα ότι εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στη νότια Τουρκία είναι πλέον μη κατοικήσιμα και υποστήριξε ότι «οποιαδήποτε χώρα θα αντιμετώπιζε τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς σε μια τέτοια καταστροφή».

Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι τα γκρεμισμένα κτίρια υπενθυμίζουν στην κυβέρνηση ότι είναι αναγκαίο να τηρούνται οι αυστηροί κανονισμοί δόμησης.

Ελπίδα δίνει στο μεταξύ η διάσωση μιας γυναίκας από τα ερείπια ενός κτιρίου στην πόλη Χατάι της νότιας Τουρκίας, 203 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν πως το πρόσωπο που διασώθηκε είναι ένας άνδρας, όμως αργότερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT μετέδωσε πως μια γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια στην πόλη.

Day 9 – Azerbaijani Rescue Team pulled 2 more people out of the rubble 198 hours after the earthquake in #Kahramanmarash,#Türkiye. #deprem pic.twitter.com/yiIg4ML2Z0

— The Azeri Times (@AzeriTimes) February 14, 2023