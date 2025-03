Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Νατάνζ του Ιράν, χωρίς προβλήματα ο πυρηνικός σταθμός

Σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Νατάνζ, στην κεντρική περιφέρεια Ισφαχάν του Ιράν, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός πυρηνικός σταθμός, όμως ο οργανισμός πυρηνικής ενέργειας της χώρας δήλωσε πως οι εγκαταστάσεις του σταθμού δεν έχουν επηρεαστεί, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

«Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται ακόμη και από πολύ ισχυρότερους σεισμούς», δήλωσε σε κρατικά ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μπεχρούζ Καμαλβαντί.

⚡️The moment when a 5 magnitude earthquake struck the Natanz region of Iran, home to a major nuclear facility pic.twitter.com/CCykghei9V

— Iran Observer (@IranObserver0) March 21, 2025

Σύμφωνα με ΜΜΕ, δεν υπήρξαν απώλειες από τον σεισμό, όμως ένα ιστορικό καραβανσαράι (κατάλυμα για τους ταξιδιώτες και για τα υποζύγια των καραβανιών) στην παλιά αγορά της Νατάνζ ισοπεδώθηκε και μερικά παλιά κτήρια υπέστησαν ζημιές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάτρα: Μεθυσμένος ο «πιστολέρο» οδηγός, βρέθηκε μαχαίρι στρατιωτικού τύπου

Τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη από την φωτιά στο Χίθροου-Τι ισχύει για την Ελλάδα

Καιρός: Ανοδος της θερμοκρασίας, πού θα εκδηλωθούν βροχές την 25η Μαρτίου

Μουρτζούκου: Υποπτη και επίσημα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, τι είπε η δικηγόρος της

Χρήστος Κραββαρίτης: Ποιος είναι ο ιατροδικαστής που ετέθη σε αναστολή, η εμπλοκή στην υπόθεση Πισπιρίγκου

Πάτρα: «Παράγοντας» εξαπατά με το αζημίωτο για θέση στο Δημόσιο, καταγγελίες στην «Π»

Φορολογικές δηλώσεις 2025: Τι θα πληρώσουν οι πρώτοι που έσπευσαν, τα πρώτα στοιχεία των εκκαθαριστών

Αχαΐα: Σοκάρουν στοιχεία …για ανήλικους, παιδιά με τσιγάρα και σεξουαλική κακοποίηση!

Πάτρα: «Ξύρισαν» πλατάνια 150 ετών στην Αργυρά – Τι λένε φορείς

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News