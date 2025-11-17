Σεισμός ανοιχτά της Λευκάδας – Αισθητός στη Δυτική Ελλάδα

Η δόνηση καταγράφηκε στις 11:44, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα. Το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική ενέργεια έγινε αισθητή σε τμήματα της Λευκάδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κεφαλονιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι ειδικοί παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

