Σεισμός ανοιχτά της Λευκάδας – Αισθητός στη Δυτική Ελλάδα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας ανοιχτά της Λευκάδας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 11:44, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα. Το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική ενέργεια έγινε αισθητή σε τμήματα της Λευκάδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κεφαλονιάς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι ειδικοί παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.
