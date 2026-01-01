Σεισμός στο Καλέντζι Ερυμάνθου

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1/01/2026 και συγκεκριμένα στις 2:56 π.μ., καταγράφηκε σεισμική δόνηση κοντά στο Καλέντζι Αχαΐας, στα όρια των δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών υπηρεσιών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και έγινε αισθητός σε περιοχές γύρω από το επίκεντρο.

Παρά το γεγονός ότι η δόνηση ήταν σχετικά μικρής έντασης, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους των κοντινών χωριών

