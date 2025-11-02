Σελέστ Αλμενταρίζ ΚΑΙ Χικάρου Σιτάρα στην «Π»: Δύο κόσμοι ήρθαν κοντά στην Πάτρα

Μια παλιά γιαπωνέζικη παροιμία λέει ότι «αυτός που κυνηγάει δυο λαγούς, αφήνει τον έναν και χάνει τον άλλον». Εμείς καταφέραμε να φέρουμε και τους δύο λαγούς μαζί – δελφίνια στην προκειμένη περίπτωση – σε ένα ταξίδι σε δυο διαφορετικούς κόσμους, σε δυο ξεχωριστούς πολιτισμούς, τους οποίους ένωσε, όμως, ο αθλητισμός, ο υγρός στίβος και η εφημερίδα «Πελοπόννησος»!

Από τη μια πλευρά, η Δύση: Η Σελέστ Αλμενταρίζ, η Καλιφορνέζα απόφοιτος της Νοσηλευτικής, με τις μεξικανικές ρίζες. Η «Ουρανία», όπως είναι το όνομά της στα ελληνικά. «Ολ αράουντ» μέσα στην πισίνα.

Και από την άλλη πλευρά, η Ανατολή, για την ακρίβεια η Απω Ανατολή: Η Χικάρου Σιτάρα. Η Γιαπωνέζα απόγονος των Σαμουράι, με το πτυχίο στη Φυσική Αγωγή. Η «Φωτεινή», όπως σημαίνει το όνομά της στη γλώσσα μας. Φουνταριστή εντός νερού, πάντα έτοιμη να βάλει γκολ.

Και οι δύο βρίσκονται στην Πάτρα για να παίξουν πόλο με το σκουφάκι της ΝΕΠ, όμως η κουβέντα μας δεν θα μπορούσε να επικεντρωθεί μόνο στα της πισίνας. Και μπορεί οι χώρες τους να ήταν απέναντι στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, μέχρι τη Ναυμαχία του Μίντγουεϊ, όμως η «Ουρανία» και η «Φωτεινή» είναι οι καλύτερες φίλες και συμπαίκτριες! Από διακριτικότητα αποφύγαμε τις δύσκολες ερωτήσεις για την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ή τον Ντόναλντ Τραμπ που μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας στις μέρες μας, όμως, κατά τα λοιπά, τα δύο κορίτσια ήταν… λαλίστατα.

– Τι γνωρίζατε για την Ελλάδα πριν ταξιδέψετε στη χώρα μας; Και ποιες είναι οι μέχρι τώρα εντυπώσεις σας από την Πάτρα;

Σελέστ: Ηξερα για τη Μύκονο και για τα υπέροχα ελληνικά νησιά (σ.σ. γέλια). Η Πάτρα είναι πολύ όμορφη, με ωραία γεωγραφία που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και ανοιχτόκαρδοι κι απολαμβάνουν τη ζωή. Το κυκλοφοριακό θα έλεγα ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά σιγά-σιγά το συνηθίζουμε.

Χικάρου: Τα τελευταία χρόνια πολλοί Γιαπωνέζοι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται στην Ελλάδα, θέλοντας να κερδίσουν εμπειρίες που θα τους βοηθούσαν να αγωνιστούν κάποια μέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Πάτρα είναι πολύ όμορφη πόλη και βλέπω το πράσινο στα βουνά και το γαλάζιο στη θάλασσα. Από την άλλη, οι διατροφικές συνήθειες και το προπονητικό περιβάλλον είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με τα αντίστοιχα στην Ιαπωνία και γι΄ αυτόν τον λόγο χρειάστηκα λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής.

– Πώς είναι η ζωή στις πόλεις καταγωγής σας;

Χικάρου: Η Γιαμαγκάτα, μια πόλη που απέχει περίπου τρεις ώρες από το Τόκιο, είναι πλούσια σε φυσικές ομορφιές και δίνει έμφαση στη γιαπωνέζικη παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να την επισκεφθεί κάποιος και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη σαν το Τόκιο. Εχουμε πολλά ιστορικά μνημεία. Νομίζω, πάντως, ότι σε ό,τι αφορά τη θάλασσα, η Ελλάδα είναι καλύτερη.

Σελέστ: Οι ρυθμοί στο Λος Αντζελες είναι πολύ διαφορετικοί, πολύ πιο γρήγοροι. Είναι μια σύγχρονη μεγαλούπολη. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Οι άνθρωποι είναι πιο κουλ κι απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής. Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Ακρόπολη. Είναι ένα μνημείο για όλη την ανθρωπότητα. Με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθώ εκεί.

– Σας αρέσει η ελληνική κουζίνα;

Σελέστ: Οι ντομάτες με το ρύζι (σ. γεμιστά) είναι υπέροχες. Το ούζο είναι δυνατό, αλλά κι επικίνδυνο ταυτόχρονα (σ. γέλια). Φυσικά έχουμε δοκιμάσει και το σουβλάκι και σταδιακά θα γευτούμε και τις άλλες ελληνικές λιχουδιές.

Χικάρου: Και η φέτα είναι πολύ νόστιμη. Μου αρέσει και ο φραπές.

– Πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα στον κόσμο;

Σελέστ: Τα προβλήματα υπάρχουν παντού. Πάντα υπήρχαν βέβαια. Η αγάπη είναι η καλύτερη απάντηση στο μίσος και στην τοξικότητα. Ολοι οι άνθρωποι αξίζουν να τους φέρονται με αξιοπρέπεια και με αλληλεγγύη. Είναι πολύ σημαντικό να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να μην είμαστε αδιάφοροι. Η ειρήνη στον κόσμο είναι το πιο πολύτιμο αγαθό.

Χικάρου: Εκείνο που χρειάζεται ο κόσμος είναι να ωριμάζουμε συνεχώς ως άνθρωποι και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ετσι θα προχωρήσει μπροστά η κοινωνία. Με αυτές τις αρχές προσπαθώ να πορευτώ κι εγώ στη ζωή μου.

– Εχετε κάποιο μότο ζωής;

Σελέστ: Ως νοσηλεύτρια, έχει τύχει δυστυχώς να δω ανθρώπους να πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Οπότε θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Να είμαστε ευγνώμονες για κάθε μέρα που ζούμε. Πιστεύω πολύ στον Θεό. Το αγαπημένο μου εδάφιο από την Αγία Γραφή είναι από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 13:35: «Aπό τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον».

Χικάρου: Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις μότο, αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι ευγνώμων, ειδικά προς όλους όσοι αυτήν την περίοδο με βοηθούν να παίξω πόλο σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα.

– Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ηθοποιός;

Σελέστ: Ο Τίμοθι Σαλαμέ. Και ο Τζακ Μπλακ.

Χικάρου: Ο συμπατριώτης μου, Ρίο Γιοσιζάβα.

– Και ο αγαπημένος σας τραγουδιστής;

Σελέστ: Ο Χάρι Στάιλς.

Χικάρου: Οι Shishamo (σ.σ. ροκ γκρουπ από την Ιαπωνία).

Σ.Σ.: Και οι δυο αποκάλυψαν ότι έχουν ακούσει ελληνικά τραγούδια, τους άρεσαν οι μελωδίες, αλλά δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα λόγια.

– Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα σας;

Σελέστ: Στη ΝΕΠ υπάρχει ταλέντο. Πιστεύω ότι με τη σκληρή προπόνηση μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Μου είπαν ότι παλιότερα ο σύλλογος έπαιζε και στα Κύπελλα Ευρώπης. Μακάρι κάποια στιγμή να ξανασυμβεί. Εχω ταξιδέψει στη Χαβάη, στον Καναδά, στην Κόστα Ρίκα και φυσικά στο Μεξικό, αλλά θα ήθελα να δω κι άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Χικάρου: Στην Ιαπωνία δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε τόσα πολλά δυνατά παιχνίδια. Είναι πολύ ευχάριστο να αγωνίζομαι είτε ως συμπαίκτρια είτε ως αντίπαλος με παίκτριες που παίζουν στις Εθνικές τους ομάδες. Ολες οι συμπαίκτριές μου και οι άνθρωποι της ΝΕΠ με έχουν βοηθήσει να προσαρμοστώ. Στον ελεύθερό μας χρόνο θα πάμε βόλτα και για φαγητό.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Η Σελέστ Αλμενταρίζ μετέχει αυτό το διάστημα της παρουσίας της στην Πάτρα, στην ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας Γρηγόρη Τσίγκα στο ΠΓΝΠ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού στο γυναικείο τμήμα πόλο της ΝΕΠ. Οπωσδήποτε μια σπουδαία εμπειρία για την Αμερικανίδα νοσηλεύτρια, η οποία θέλει να ασχοληθεί ακόμη πιο ενεργά με αυτό το επάγγελμα όταν επιστρέψει στην Καλιφόρνια. Τα πρότυπά της, άλλωστε, είναι οι γονείς της, οι οποίοι εργάζονται στο Υγειονομικό σύστημα των ΗΠΑ. Πάντως, δεν αποκλείεται να παραμείνει και στην πισίνα ως προπονήτρια, προσθέτοντας ένα ακόμη χόμπι στα ήδη υπάρχοντα: Τη ζωγραφική και το σερφ.

ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΝΙΝΤΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΑΜΟΥΡΑΪ

Η Χικάρου Σιτάρα ερωτήθηκε ποια είναι η διαφορά των νίντζα με τους σαμουράι κι αφού το σκέφτηκε λίγο απάντησε με χιούμορ: «Είναι πολεμιστές και οι δυο κατηγορίες, αλλά οι νίντζα είναι μάλλον πιο κακοί». Η 26χρονη φουνταριστός της ΝΕΠ μας θύμισε ότι στη χώρα τους έχουν για αρχηγό του κράτος έναν αυτοκράτορα, τον Ναρουχίτο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πειθαρχία, στην εργατικότητα και στην πνευματικότητα του λαού της, ο οποίος αναδιοργάνωσε τη χώρα από το μηδέν αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οσο για τους σεισμούς στην Ιαπωνία, η «Φωτεινή» έδειξε να τους έχει συνηθίσει. Κανονική… καμικάζι!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



