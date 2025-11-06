Σεμινάριο «Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία» από το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ στις 20 & 21 Νοεμβρίου

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ διοργανώνει διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία», στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Σεμινάριο «Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία» από το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ στις 20 & 21 Νοεμβρίου
06 Νοέ. 2025 12:38
Pelop News

 

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία» διοργανώνει το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2025, με τη μορφή online σεμιναρίου μέσω πλατφόρμας e-learning. Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 8 διδακτικών ωρών και στοχεύει στην εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών πάνω στις ορθές πρακτικές πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών.

Σκοπός του Προγράμματος

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με:
• Τα είδη πυρκαγιών, τη συμπεριφορά τους και τους τρόπους μετάδοσης.
• Τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.
• Τις σωστές πρακτικές κατάσβεσης, ανάλογα με το είδος πυρκαγιάς και τον εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ως βασική εκπαίδευση ασφάλειας.
• Τεχνικούς Ασφαλείας.
• Υπεύθυνους Πυρασφάλειας.
• Μέλη Ομάδων Πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για περισσότερες πληροφορίες στο 2610 910055, ή να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής.

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ προσφέρει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, είτε μέσω των προγραμματισμένων σεμιναρίων του είτε μέσω εξατομικευμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 
