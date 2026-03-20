Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση η κούπα του Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

Αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση

20 Μαρ. 2026 22:17
Στη Σενεγάλη σε στρατιωτική βάση φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.

Θυμίζουμε η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα της το αφαίρεσε και το … απένειμε στο Μαρόκο!

Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.

