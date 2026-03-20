Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση η κούπα του Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Σενεγάλη σε στρατιωτική βάση φυλάσσεται πλέον η κούπα που κατέκτησε η εθνική ομάδα της χώρας στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.

Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιαό, πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και το άφησε εκεί για να φωτογραφηθούν με αυτό οι στρατιώτες που θα το φυλάνε νύχτα μέρα.

Θυμίζουμε η Σενεγάλη κατέκτησε στον τελικό με το Μαρόκο την κούπα αλλά δύο μήνες μετά η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επειδή η Σενεγάλη αποχώρησε και επέστρεψε για να συνεχίσει και να τελειώσει τον αγώνα της το αφαίρεσε και το … απένειμε στο Μαρόκο!

Η Σενεγάλη αρνείται να επιστρέψει την κούπα και προσφεύγει στο CAS για να ανατρέψει αυτή την πρωτοφανή απόφαση.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳 It’s now positioned in the centre of their military camp. Protecting what rightfully belongs to them…😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

