Σεούλ: 21χρονη κατηγορείται για διπλή δολοφονία – Φέρεται να χρησιμοποίησε το CHAT GPT για να υπολογίσει θανατηφόρες δόσεις

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Νότια Κορέα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σεούλ, με μια 21χρονη γυναίκα να κρατείται κατηγορούμενη για διπλή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή –που ταυτοποιείται μόνο με το επώνυμο Κιμ– φέρεται να χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υπολογίσει επικίνδυνες δόσεις φαρμάκων, πριν χορηγήσει σε δύο άνδρες συνδυασμό ουσιών που αποδείχθηκε θανατηφόρος. Οι τοξικολογικές εξετάσεις εντόπισαν στον οργανισμό των θυμάτων ισχυρό μείγμα φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η κατηγορούμενη έκανε check-in σε ξενοδοχείο με έναν άνδρα περίπου 20 ετών. Εκείνη αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα και ο άνδρας βρέθηκε νεκρός την επόμενη ημέρα στο δωμάτιο. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου σε διαφορετικό κατάλυμα, όπου δεύτερος άνδρας πέθανε λίγες ώρες μετά τη συνάντησή τους.

Οι αρχές αναφέρουν ότι στο κινητό τηλέφωνο της 21χρονης εντοπίστηκαν αναζητήσεις σχετικές με τη θανατηφόρα δράση υπνωτικών χαπιών σε συνδυασμό με αλκοόλ, γεγονός που –κατά την αστυνομία– καταδεικνύει προσχεδιασμό. Η ίδια υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλά να ναρκώσει τα θύματα, ισχυρισμός που ερευνάται.

Η έρευνα επεκτείνεται και σε προηγούμενο περιστατικό του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν πρώην σύντροφός της είχε χάσει τις αισθήσεις του για δύο ημέρες έπειτα από κατανάλωση φαρμάκων, αλλά επέζησε. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η 21χρονη να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις, ενώ η ίδια υποβάλλεται σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στη χώρα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τα όρια ευθύνης σε περιπτώσεις εγκληματικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



