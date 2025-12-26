Σέρρες: Ένα εύρημα σε μεγάλο υψόμετρο και η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο φαίνεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος που οδηγεί ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο στην περιοχή των Σερρών, δίνοντας νέο –αλλά ασαφές– στίγμα στις συνεχιζόμενες έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για το πρώτο απτό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές και οι ομάδες που συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το αν το εύρημα συνδέεται άμεσα με την εξαφάνιση.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα υπό δύσκολες συνθήκες, με την ομίχλη να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα, ενώ οι ομάδες θα επιχειρούν μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Εθελοντές και διασώστες εστιάζουν κυρίως στον εντοπισμό του αυτοκινήτου του 45χρονου, το οποίο αποτελεί το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο που δεν βρέθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διοικητής είχε αφήσει πίσω του όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, στοιχείο που ενισχύει την ανησυχία γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισής του. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε το πρωί της Τετάρτης από τη σύζυγό του, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής.

Οι Αρχές, σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες, συνεχίζουν τις έρευνες σε δρόμους και δασικές εκτάσεις, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη του 45χρονου.

