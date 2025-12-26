Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορρόια, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το βάρος της επιχείρησης έχει δοθεί σε δύσβατα σημεία του Μπέλες, περιοχή την οποία ο αγνοούμενος γνώριζε πολύ καλά, τόσο λόγω της πολυετούς υπηρεσίας του στην Πυροσβεστική όσο και επειδή συνήθιζε να την περπατά ως περιπατητής.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν τη χρήση drones, ωστόσο σήμερα αναμένεται να καταγραφούν καθαρότερες εικόνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού.

Στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα των ερευνών συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4×4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία, καθώς και μέλη του Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες, έχοντας μαζί του μόνο το smartwatch του. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται, καθώς ενδέχεται να δώσει κρίσιμα δεδομένα για τις τελευταίες κινήσεις του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια, οι συνάδελφοί του και οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν ώρες αγωνίας για έναν άνθρωπο που περιγράφεται ως υπόδειγμα πυροσβέστη και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με την ελπίδα ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σύντομα σε κάποιο αποτέλεσμα.

