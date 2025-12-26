Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται σε περιοχές που γνώριζε καλά. Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται τόσο ο ίδιος όσο και το όχημά του.

Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής
26 Δεκ. 2025 16:24
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορρόια, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το βάρος της επιχείρησης έχει δοθεί σε δύσβατα σημεία του Μπέλες, περιοχή την οποία ο αγνοούμενος γνώριζε πολύ καλά, τόσο λόγω της πολυετούς υπηρεσίας του στην Πυροσβεστική όσο και επειδή συνήθιζε να την περπατά ως περιπατητής.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δυσχέραναν τη χρήση drones, ωστόσο σήμερα αναμένεται να καταγραφούν καθαρότερες εικόνες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού.

Στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα των ερευνών συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4×4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία, καθώς και μέλη του Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες, έχοντας μαζί του μόνο το smartwatch του. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται, καθώς ενδέχεται να δώσει κρίσιμα δεδομένα για τις τελευταίες κινήσεις του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια, οι συνάδελφοί του και οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν ώρες αγωνίας για έναν άνθρωπο που περιγράφεται ως υπόδειγμα πυροσβέστη και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με την ελπίδα ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σύντομα σε κάποιο αποτέλεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Γαύδος: Διάσωση 361 μεταναστών νότια του νησιού – Δύο επιχειρήσεις με τη συνδρομή της FRONTEX
17:36 Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς
17:24 Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
17:12 Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17:03 Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ
17:00 Χατζίδου για Παύλου: «Με κέρδισε η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας τους
16:57 Καλάβρυτα: Ο Οδοντωτός σταμάτησε για ζωή – Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες
16:48 Σδούκου για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα – Ο διάλογος είναι η μόνη λύση»
16:36 Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς
16:32 Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη – Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ
16:24 Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής
16:12 Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανεβάζουν ρυθμούς μετά τα Χριστούγεννα: Στο τραπέζι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων
16:08 Ο Προμηθέας φόρεσε γιορτινά και… πάει Περιστέρι για διπλό – Φωτογραφίες
16:00 Βαρδούσια: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία – Με θερμικές κάμερες συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες
15:52 Ολα έτοιμα για το 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
15:48 Γάμος σε στενό κύκλο για τον Γιάννη Ραγκούση και τη Μαρίνα Κοντοτόλη
15:43 Ζελένσκι επιβεβαιώνει συνάντηση με Τραμπ: «Στο 90% το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»
15:36 Καιρός – Πάτρα: Ερχεται κρύο με το νέο έτος
15:34 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Προθεσμία μέχρι την Τρίτη πήρε ο 60χρονος γιος – Τα στοιχεία που τον οδήγησαν ενώπιον του ανακριτή
15:24 Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ