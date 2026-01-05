Σέρρες: Σήμερα η ιατροδικαστική για τον νεκρό Πυροσβέστη

Τι εξετάζουν ιατροδικαστής και Αστυνομία για την εξαφάνιση και τον θάνατο του 45χρονου διοικητής της Πυροσβεστικής, Κώστα Γκίνη.

Σέρρες: Σήμερα η ιατροδικαστική για τον νεκρό Πυροσβέστη
05 Ιαν. 2026 10:02
Pelop News

Τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 5/01/2026, στη σορό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στα Άνω Πορόια, Κωνσταντίνου Γκίνη, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στις αρχές που διερευνούν την υπόθεση θανάτου του.

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται αυτό του θανάτου από υποθερμία ή από αυτοχειρία. 

Τα όποια τραύματα εντοπίστηκαν μακροσκοπικά στο άψυχο σώμα του 45χρονου προέρχονται από δαγκωματιές ζώων, ενώ σε κοντινή απόσταση δεν εντοπίστηκε μαχαίρι, γυαλί ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Η σορός του αξιωματικού του Πυροσβεστικου Σώματος βρέθηκε στο όρος Μπέλες σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων στη θέση «Χωνί», ενώ σε απόσταση περίπου 250-300 μέτρων ήταν σταθμευμένο το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης εντοπίστηκε από παρέα κυνηγών νεκρός, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και τις κάλτσες του, σε εμβρυϊκή στάση και με πεταμένα γύρω του μπουφάν και άλλα ρούχα. Το γεγονός ότι φεύγοντας από το σπίτι του είχε πάρει τουλάχιστον 3 μπουφάν ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα επιζητούσε για ένα διάστημα την παραμονή στο βουνό. Κατά πληροφορίες, φαινόταν πως ήθελε να ηρεμήσει από μία σειρά ζητημάτων που τον απασχολούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Απαντήσεις από τον ιατροδικαστή

Σε ό,τι αφορά το σενάριο της υποθερμίας, επιστήμονες σημειώνουν ότι στο τελικό στάδιο και λίγο πριν τον θάνατο συναντάται το φαινόμενο το άτομο να έχει την ακριβώς αντίθετη αίσθηση: να νιώθει δηλαδή αφόρητη ζέστη έως και κάψιμο, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο και τις κάλτσες. Όλα αυτά, όμως, είναι στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ιατροδικαστή που θα διενεργήσει τη νεκροψία – νεκροτομή και θα αποφανθεί για την αιτία θανάτου.

Τέλος, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το σημείωμα στο οποίο ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε γράψει τα ονόματα των μελών της οικογένειάς του και δίπλα τη λέξη «σ’ αγαπώ», με τους οικείους του να υποστηρίζουν ότι ήταν προβληματισμένος αλλά δεν είχε εκδηλώσει ποτέ πρόθεση αυτοχειρίας.

Πηγή: newsbeast.gr

