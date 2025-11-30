Σφάλματα στην επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

30 Νοέ. 2025 9:00
Pelop News

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο, κυρίως λόγω της μη συμπερίληψης της προσαύξησης 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Σε αρκετές περιπτώσεις, το σύστημα εμφάνιζε μόνο το βασικό ποσό, ενισχύοντας την εντύπωση συνολικού σφάλματος στον υπολογισμό.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς ανά τράπεζα. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ανά κατοικία, ή 1.600 ευρώ σε περίπτωση φοιτητικής στέγης.

Οι 5 βασικές αιτίες για μειωμένα ή μη καταβληθέντα ποσά

  1. Μη υπολογισμός της προσαύξησης παιδιών: Πολλές αιτήσεις δεν ενσωμάτωσαν σωστά τα εξαρτώμενα τέκνα.

  2. Μη δηλωμένο ή λάθος IBAN: Περίπου 30.000 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή μη καταχωρισμένου λογαριασμού.

  3. Λάθη στα μισθώματα του 2024: Το σύστημα δεν υπολόγισε σωστά το συνολικό ποσό σε περιπτώσεις πολλαπλών μισθώσεων.

  4. Εσφαλμένη ένταξη στα κριτήρια: Δικαιούχοι «κόπηκαν» επειδή θεωρήθηκε ότι δεν πληρούν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

  5. Πιθανό τεχνικό σφάλμα: Η επαναλαμβανόμενη μείωση πιστώσεων ενισχύει την πιθανότητα τεχνικής αστοχίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Όσοι είδαν μικρότερη πίστωση, δεν έλαβαν την προσαύξηση των 50 ευρώ ανά παιδί ή δεν πληρώθηκαν καθόλου, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση έως 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της πλατφόρμας:

myAADE > Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > “Επιστροφή ενοικίου άρθρου 70 ν. 5217/2025”

Θα χρειαστεί να κατατεθούν:

  • Μισθωτήριο

  • Αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου

  • Βεβαίωση σπουδών (για φοιτητική κατοικία)

  • IBAN λογαριασμού

Μετά την επανεξέταση, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει συμπληρωματικές πληρωμές όπου απαιτείται.

Στατιστικά στοιχεία

Συνολικά, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή 225 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 199,5 εκατ. ευρώ, ενώ το μέτρο είχε προϋπολογιστεί για περίπου 230 εκατ. ευρώ και 900.000 δυνητικούς δικαιούχους.

