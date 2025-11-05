Σφοδρές βροχοπτώσεις στην Εύβοια: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε Κύμη και Λιθάρι ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα την Εύβοια, προκαλώντας κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κύμης, ενώ καθίζηση σημειώθηκε και σε κολώνα της ΔΕΗ.

05 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Η Εύβοια βρίσκεται σήμερα (05.11.2025) στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις σφοδρές βροχοπτώσεις να προκαλούν ήδη σημαντικά προβλήματα. Στην περιοχή της Κύμης, ο καιρός «έδειξε τα δόντια του» από τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο.

Στο Λιθάρι Κύμης σημειώθηκε κατολίσθηση, με αποτέλεσμα μεγάλη καθίζηση σε αγροτικό δρόμο. Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του Δήμου, το οποίο τοποθέτησε εμπόδια και σχετική σήμανση για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς. Οι τοπικές αρχές εφιστούν την προσοχή των κατοίκων, καθώς αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες, με αυξημένο κίνδυνο για νέα προβλήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το evima.gr, καθίζηση έχει παρατηρηθεί και σε κολώνα της ΔΕΗ στην ίδια περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα συνεργεία έχουν ήδη ενημερωθεί και αναμένεται να προβούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση και η ασφάλεια των κατοίκων.
