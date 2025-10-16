Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Βουλή, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

«Μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα, αλλά και το σημερινό θέμα δεν είναι άσχετο, μιας και η πολεμική προπαρασκευή και η εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι “εμπλέκει τους εργαζόμενους σε επικίνδυνες στρατηγικές”.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για “λεφτόδεντρα που φυτρώνουν μόνο για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς”, τονίζοντας πως η Ε.Ε. προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο, ενώ αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε διεθνή ζητήματα: «Κατοχή υπάρχει στην Κύπρο, κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη – μόνο που εκεί είστε με τον κατακτητή».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παραπλανά τον ελληνικό λαό σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, λέγοντας: «Καλλιεργήσατε ψεύτικες προσδοκίες μετά τη Σύνοδο του Βίλνιους το 2023, λέγοντας ότι η μόνη διαφορά είναι η υφαλοκρηπίδα. Αυτό διαψεύστηκε στην πράξη. Οι τουρκικές διεκδικήσεις μπήκαν ξανά στο τραπέζι».

Συνεχίζοντας, εξαπέλυσε πυρά για τη στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για “προκλητική στήριξη στον Νετανιάχου”:

«Ήσασταν ίσως ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε το Ισραήλ για να εκφράσετε τη στήριξή σας στον σφαγέα Νετανιάχου. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τους 68.000 νεκρούς. Η στάση σας είναι ντροπιαστική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Καταλήγοντας, ο ΓΓ του ΚΚΕ σχολίασε σκωπτικά τη στάση του πρωθυπουργού στις διεθνείς συναντήσεις, λέγοντας:

«Αλήθεια, πώς νιώσατε στα πίσω καθίσματα, σε ρόλο ντεκόρ, την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε ρόλο ρυθμιστή στη Γάζα και ο Τραμπ του έπλεκε το εγκώμιο;»

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα της Ολομέλειας, με το ΚΚΕ να επιμένει ότι η κυβέρνηση «ταυτίζεται πλήρως με τις επιλογές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.», εγκαλώντας την για “πολιτική συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου”.

