Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου μετά τη δημόσια παρατήρηση που του έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή την επίθεσή του προς τον Δημήτρη Καιρίδη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανήλθε στην Ολομέλεια καταγγέλλοντας «αντιθεσμική μεσολάβηση» του κ. Κακλαμάνη.

21 Οκτ. 2025 14:55
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξέφρασε σφοδρή ενόχληση για την αυστηρή επίπληξη που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά τη χυδαία –όπως χαρακτηρίστηκε– επίθεσή του στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Κακλαμάνης, επιχειρώντας να επαναφέρει την τάξη, του υπενθύμισε ότι «το βήμα του ομιλητή είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να βρίσκεται ψηλότερα από εκεί που πατάμε», προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής για «αντιθεσμική συμπεριφορά».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο κ. Κακλαμάνης είχε ζητήσει από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Χήτα, να μεσολαβήσει ώστε ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Γραμμένος, να αποσύρει τη μήνυση που έχει καταθέσει κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό προπηλακισμού του κ. Γραμμένου από τον κ. Φλώρο, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, η παρέμβαση Κακλαμάνη έγινε «με πολιτικό κίνητρο», καθώς –όπως υποστήριξε– στόχος είναι «η ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στη Νέα Δημοκρατία».
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
