Σφοδρή ρωσική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ΒΙΝΤΕΟ

Μαζική ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές Ουκρανίας με δύο νεκρούς στο Κίεβο. Ουκρανικά αντίποινα σε Ταγκανρόγκ και Κρασνοντάρ

25 Νοέ. 2025 7:17
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται μαζική συνδυαστική επίθεση των ρωσικών δυνάμεων κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025, μετά από κήρυξη συναγερμού σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω αεροπορικών πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας προειδοποιεί για σοβαρές διακοπές στην παροχή ρεύματος, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο Κίεβο, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επιδρομής. Συγκεκριμένα, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες καταγράφηκαν σε εννέαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ενώ ένας ακόμη τραυματίας αναφέρθηκε σε 22ώροφη κατοικία στην Πετσέρσκι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανταπέδωσε με δικές της επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Στην πόλη Ταγκανρόγκ της περιφέρειας Ροστόφ, κοντά στην Αζοφική Θάλασσα και σε σημαντική αεροπορική βάση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιδρομές με drones. Ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε ζημιές σε κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ η δήμαρχος Σβετλάνα Καμπούλοβα είχε αρχικά κάνει λόγο για έναν νεκρό.

Στη νοτιοδυτική περιφέρεια Κρασνοντάρ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν παρατεταμένη και μαζική επίθεση, προκαλώντας τουλάχιστον έξι τραυματίες. Ο επικεφαλής Βενιαμίν Καντράτιεφ περιέγραψε την επιδρομή ως μία από τις πιο εκτεταμένες που έχει δεχθεί η περιοχή, με στόχους σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές.

