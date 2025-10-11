Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου 2025) στην Εύβοια, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του Ξενοδοχείου Μιραμάρε, στον Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα και τον εγκλωβισμό μιας γυναίκας περίπου 40 ετών μέσα στο όχημά της.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία, καθώς και εθελοντές της ΕΣΔΔΕ και της ομάδας “Αμαρυνθία Άρτεμις”, που συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



