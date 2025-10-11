Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στην Ερέτρια. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημά της, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε.

Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
11 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου 2025) στην Εύβοια, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του Ξενοδοχείου Μιραμάρε, στον Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα και τον εγκλωβισμό μιας γυναίκας περίπου 40 ετών μέσα στο όχημά της.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία, καθώς και εθελοντές της ΕΣΔΔΕ και της ομάδας “Αμαρυνθία Άρτεμις”, που συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
21:00 Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς
20:51 Πρώτη ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
20:48 ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι
20:36 Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
20:24 Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»
20:20 Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν
20:12 Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
20:00 Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
19:48 Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
19:36 Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
19:30 Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
19:24 Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
19:12 Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
19:08 Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ
19:02 Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις
19:00 Ο Καθηγητής Σπύρος Ράγκος στην «Π»: Στο αμφιθέατρο δοκιμάζονται ιδέες
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ