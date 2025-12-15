Σιδνεϊ: Πως πατέρας κα γιος σχεδίασαν επί ένα μήνα την επίθεση

Συγκλονισμένος παραμένει ο πλανήτης από την πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση των τελευταίων ετών στην Αυστραλία όταν ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ και ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, άνοιξαν πυρ στην παραλία Μποντάι ενώ εκεί διεξαγόταν γιορτή για το εβραϊκό Χάνουκα με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 15 νεκρούς (16 μαζί με τον 24χρονο δράστη).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης πατέρας και γιος με καταγωγή από τη Λαχώρη του Πακιστάν ετοίμαζαν για καιρό την επίθεση έχοντας ως ορμητήριο ένα διαμέρισμα Airbnb που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από την παραλία όπου εκδήλωσαν το δολοφονικό αμόκ τους.

Κατά την εκτίμηση της αστυνομίας ο 50χρονος και ο 24χρονος πιστεύεται ότι έμεναν εκεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμάζοντας την επίθεση.

Το κτήριο έχει ήδη ερευνηθεί από αστυνομικούς που φέρονται να έχουν εντοπίσει εκεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ως βασικότερη εκδοχή παρουσιάζεται οι δύο τρομοκράτες να είχαν κάποιου είδους σχέση με το Ισλαμικό Κράτος με το ABC Αυστραλίας να μεταδίδει νωρίτερα ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του ISIS.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποία τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύει, δε, η πληροφορία από την Telegraph της Αυστραλίας ότι ο 50χρονος Σαχίντ και ο 24χρονος Ναβίντ είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη.

Σύδνεϋ: Δωρεές ενός εκ. ευρώ συγκεντρωθήκαν για τον ήρωα του μακελειού

Σύμφωνα, πάντως, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε οι δύο δράστες δεν «ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση». Μιλώντας στο ABC TV ανέφερε ότι η «σαφής ενημέρωση» που έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για συνωμοσία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά ανήκαν σε οργάνωση». «Είναι σαφές ότι το κίνητρο είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Το ψέμα στην οικογένεια

Ενδεικτικό της μυστικότητας της προετοιμασίας από πατέρα και γιο είναι το γεγονός ότι οι δύο τους είχαν φροντίσει να «θολώσουν τα νερά» λέγοντας σε συγγενείς τους ότι θα ταξίδευαν στα νότια για ψάρεμα.

«Μου τηλεφώνησε (την Κυριακή) και είπε: “Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Πάμε… να φάμε τώρα, και μετά θα μείνουμε στο σπίτι γιατί κάνει ζέστη”» είπε η μητέρα του Ναβίντ μιλώντας The Sydney Morning Herald

Κατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια.

Ο 50χρονος ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

