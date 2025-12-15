Σύδνεϋ: Δωρεές ενός εκ. ευρώ συγκεντρωθήκαν για τον ήρωα του μακελειού

Δωρεές ύψους σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων έχουν συγκεντρωθεί για τον ήρωα του μακελειού με τους 15 νεκρούς στην παραλία Μποντάι, ο οποίος ρίσκαρε τη ζωή του προσπαθώντας να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες.

Ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή που ο Αχμέντ ελ Αχμέντ πλησιάζει τον ένοπλο μέσα από τον χώρο στάθμευσης στην Campbell Parade, σκύβοντας πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα για να μη γίνει αντιληπτός. Όταν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, όρμησε στον δράστη και, ύστερα από παρατεταμένη πάλη, κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.

«Είπε ότι θα πεθάνει»

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινηθεί προς τον ένοπλο, ο Αχμέντ είχε μιλήσει στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει. «Μου είπε “θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”», ανέφερε ο Αλκαντζ έξω από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν κοντά στον χώρο εκδηλώσεων για τη Χανουκά, όπου τους είχε προσφερθεί φαγητό λίγο πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί. Όπως είπε ο Αλκαντζ, είχαν απομακρυνθεί για να πάρουν έναν καφέ, όταν μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

