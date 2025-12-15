Σύδνεϋ: Δωρεές ενός εκ. ευρώ συγκεντρωθήκαν για τον ήρωα του μακελειού

Ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής.

Σύδνεϋ: Δωρεές ενός εκ. ευρώ συγκεντρωθήκαν για τον ήρωα του μακελειού
15 Δεκ. 2025 10:54
Pelop News

Δωρεές ύψους σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων έχουν συγκεντρωθεί για τον ήρωα του μακελειού με τους 15 νεκρούς στην παραλία Μποντάι, ο οποίος ρίσκαρε τη ζωή του προσπαθώντας να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες.

Ο 43χρονος Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή που ο Αχμέντ ελ Αχμέντ πλησιάζει τον ένοπλο μέσα από τον χώρο στάθμευσης στην Campbell Parade, σκύβοντας πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα για να μη γίνει αντιληπτός. Όταν έφτασε σε απόσταση αναπνοής, όρμησε στον δράστη και, ύστερα από παρατεταμένη πάλη, κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, στους 16 οι νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

«Είπε ότι θα πεθάνει»

Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινηθεί προς τον ένοπλο, ο Αχμέντ είχε μιλήσει στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρει. «Μου είπε “θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”», ανέφερε ο Αλκαντζ έξω από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν κοντά στον χώρο εκδηλώσεων για τη Χανουκά, όπου τους είχε προσφερθεί φαγητό λίγο πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί. Όπως είπε ο Αλκαντζ, είχαν απομακρυνθεί για να πάρουν έναν καφέ, όταν μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ