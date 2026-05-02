Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην ομογένεια ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος σκοτώθηκε από τα πυρά του 26χρονου Αλφόνσο Τάλεϊ, ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο του Σικάγου. Ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026 Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 26χρονος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων και άλλες υποθέσεις.

Η επίθεση μέσα στο νοσοκομείο

Ο Αλφόνσο Τάλεϊ φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπό αστυνομική συνοδεία.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, ο 26χρονος κατάφερε ξαφνικά να τραβήξει όπλο και να πυροβολήσει τον Τζον Μπαρθόλομιου, καθώς και τον 57χρονο συνάδελφό του.

Ο 38χρονος αστυνομικός, που είχε δέκα χρόνια υπηρεσίας στην Αστυνομία του Σικάγου, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός από το νοσοκομείο, με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το σώμα του. Λίγο αργότερα, συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Άφησε πίσω σύζυγο και τρία παιδιά

Όπως αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας», ο Τζον Μπαρθόλομιου αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, ο 38χρονος περιγράφεται ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, η ζωή του οποίου είχε ως βασικά σημεία την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην ομογένεια του Σικάγου, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Κύμα συμπαράστασης στην οικογένεια

Την ίδια ώρα, στην πόλη έχει εκδηλωθεί μεγάλη κινητοποίηση για τη στήριξη της οικογένειας του δολοφονημένου αστυνομικού.

Κάτοικοι, επιχειρήσεις και οργανώσεις έχουν σταθεί στο πλευρό των οικείων του, προσφέροντας οικονομική και ηθική ενίσχυση.

Στη γειτονιά Albany Park, όπου ο Τζον Μπαρθόλομιου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες περνούν από το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη του.

«Ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης»

Το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου αποχαιρέτησε τον 38χρονο αστυνομικό, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο ευδιάθετο, καλοσυνάτο και ενθουσιώδη, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο Μπαρθόλομιου ανυπομονούσε κάθε φορά να ολοκληρώσει τη βάρδιά του και να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Η Αστυνομία του Σικάγου, σε μήνυμά της, ανέφερε ότι ο αστυνομικός αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία των συμπολιτών του, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα ήταν αγαπημένος πατέρας, σύζυγος, γιος και αδελφός.

Πότε θα γίνει η κηδεία

Η σορός του 38χρονου Τζον Μπαρθόλομιου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη 7 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, στις 10:00 τοπική ώρα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

