Μπογκοτά: Νεκρός και τεμαχισμένος βρέθηκε 51χρονος από το Μπρούκλιν

Νεκρός και τεμαχισμένος μέσα σε μια ντουλάπα, πεταμένη σε δρόμο της πρωτεύουσας της Κολομβίας, εντοπίστηκε ο 51χρονος Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ, μέλος της Χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπόρο Παρκ του Μπρούκλιν.

Η σορός του βρέθηκε σε ντουλάπα με ίχνη αίματος, λίγες ημέρες αφότου η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα του Μπόρο Παρκ, αλλά και έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 51χρονος έχασε τη ζωή του.

#BOGOTÁ | Medicina Legal confirmó la muerte violenta del rabino, Nuchem Aber. Gracias a los registros odontológicos aportados por sus familiares en Estados Unidos se logró identificar el cuerpo.

La última vez que vieron al hombre de 52 años fue en la noche del 21 de abril… pic.twitter.com/MHTlCTI8zQ — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 28, 2026

Ο Έμπερ είχε ταξιδέψει στην Κολομβία για να συναντήσει πιθανή σύζυγο από τη Χασιδική κοινότητα της Μπογκοτά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ήλπιζε ότι το ταξίδι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας νέας ζωής. Αντί γι’ αυτό, η επίσκεψή του εξελίχθηκε σε τραγωδία.

🇨🇴 A New York rabbi was found dismembered and stuffed inside a closet after being murdered by a Colombian gang The body of 51-year-old Rabbi Nuchem Yisrael Eber, a Brooklyn resident and member of the Belz Hasidic community in Borough Park, was discovered inside a blood-stained… pic.twitter.com/TbEKfop9Kp — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026

Το τελευταίο ίχνος του στην Μπογκοτά

Η ανησυχία για την τύχη του Ναχούμε Έμπερ ξεκίνησε όταν σταμάτησε να απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις συγγενών και φίλων του. Οι Αρχές άρχισαν τότε έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το τελευταίο καταγεγραμμένο ίχνος του προέρχεται από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με το υλικό, ο 51χρονος φαίνεται να βγαίνει από το Airbnb όπου διέμενε στην Μπογκοτά, περίπου στις 9 το βράδυ της 21ης Απριλίου.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη του χάθηκαν. Δεν επικοινώνησε ξανά με τους δικούς του και δεν υπήρξε κανένα νέο σημάδι ζωής.

Μερικές ημέρες αργότερα, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις Αρχές για μια ντουλάπα που είχε εγκαταλειφθεί στον δρόμο και έφερε λεκέδες αίματος. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι μέσα σε αυτή εντοπίστηκε η σορός του Έμπερ, η οποία ταυτοποιήθηκε αργότερα μέσω εξετάσεων.

Το λάθος με την ιδιότητά του και τα ερωτήματα για το κίνητρο

Στα πρώτα δημοσιεύματα στην Κολομβία, ο Ναχούμε Έμπερ εμφανίστηκε λανθασμένα ως ραβίνος. Φίλοι του, ωστόσο, διευκρίνισαν ότι ήταν κατασκευαστής και υδραυλικός και ότι είχε ταξιδέψει στην Κολομβία για να συναντήσει γυναίκα από την Μπογκοτά, με την οποία φέρεται να είχε σχέση.

Το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο. Οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε επίσημο συμπέρασμα, ενώ εξετάζεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα συμμοριών που στοχοποιούν τουρίστες και ξένους επισκέπτες με σκοπό τη ληστεία.

Με βάση τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η σορός, οι Αρχές δεν αποκλείουν το σενάριο της ληστείας, χωρίς όμως να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί το κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

«Ήταν πάντα ευγενικός, πάντα με χαμόγελο»

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους του και την κοινότητα του Μπόρο Παρκ.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν περιγράφουν τον Ναχούμε Έμπερ ως έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά και θετική στάση απέναντι στη ζωή. Ο Ντρέσντερ, φίλος του 51χρονου, ανέφερε ότι ήταν «πάντα ευγενικός, πάντα με χαμόγελο», προσθέτοντας πως προσπαθούσε να βλέπει το καλό ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η απώλειά του, με τόσο βίαιο τρόπο και μακριά από το σπίτι του, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις

Η οικογένεια του Έμπερ κινεί τις διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του σύμφωνα με τις θρησκευτικές του παραδόσεις.

Παράλληλα, οι συγγενείς του πιέζουν τις Αρχές της Κολομβίας να μην προχωρήσουν σε αυτοψία στη σορό, επικαλούμενοι τους θρησκευτικούς περιορισμούς που ισχύουν στην κοινότητά τους.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται, με την οικογένεια και τους φίλους του 51χρονου να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας και απόδοση δικαιοσύνης. Η κοινότητα του Μπόρο Παρκ παραμένει συγκλονισμένη, περιμένοντας από τις Αρχές να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τον θάνατο του Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

