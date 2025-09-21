Σίκινος: Το φιλόξενο νησί, τι πρέπει να δείτε

Σίκινος: Το φιλόξενο νησί, τι πρέπει να δείτε
21 Σεπ. 2025 17:25
Η σημερινή μας είναι ένα νησί το οποίο ανήκει στις Κυκλάδες, αλλά είναι από τα ελάχιστα Kυκλαδονήσια που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφυλάξουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιστοσελίδα του δήμου.

Και αν το παραπάνω σας φαίνεται αφιλόξενο και οπισθοδρομικό, κάθε άλλο, οι Σικινιώτες είναι εξαιρετικά φιλόξενοι και το νησί έχει έντονο πολιτιστικό προφίλ, φροντίζουν τα μονοπάτια του νησιού ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από τους επισκέπτες, διοργανώνουν το κινηματογραφικό φεστιβάλ «Οι Μέρες Ντοκιμαντέρ» κάθε καλοκαίρι σε ανοιχτούς χώρους του νησιού και κάνουν εξαιρετικά πανηγύρια, ενώ για την ιστορία ο δήμος προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο internet. Κι ακόμα, το νησί συνδέεται με την Πάτρα, αφού εκεί πραγματοποιήθηκε για 2η χρονιά φέτος το φεστιβάλ «Ημέρες Ποίησης στη Σίκινο», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Σικινητών με την υποστήριξη της πατρινής εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.
Στη Σίκινο, ξεχάστε τα 5άστερα ξενοδοχεία και απολαύστε την πραγματική επαφή με τη φύση και τη γαλήνη.
Το νησί έχει δυο οικισμούς όλους και όλους, την Αλοπρόνοια που είναι και το λιμάνι και τη Χώρα, η οποία χωρίζεται στο Χωριό και το Κάστρο. Το Κάστρο, χτισμένο τον 15ο αι. ήταν ένας οχυρωμένος οικισμός σε υψόμετρο 280 μ. πάνω από τη θάλασσα, σήμερα το μόνο που σώζεται είναι το Παραπόρτι στην πλατεία. Ωστόσο η μεσαιωνική ατμόσφαιρα είναι ακόμα έντονη σε όλη τη Χώρα: χαμηλά σπιτάκια, φιδίσια καλντερίμια, στενά περάσματα, πέτρινες μάντρες και μικρές στοές που όμως έχουν ντυθεί την κυκλαδίτικη φορεσιά, ασβέστης στους τοίχους, βασιλικούς, πολύχρωμα γεράνια και βουκαμβίλιες.
Το νησί προσφέρει μικρά διαμαντάκια για να τα ανακαλύψετε, όπως ο Ναός της Επισκοπής. Επίσης αξίζει να επισκεφθείτε και το γυναικείο Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής) που χτίστηκε το 1690 και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως οχυρό προς αποφυγή των λεηλασιών από τους πειρατές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η Μαύρη Σπηλιά.
