Σηκώνει βάρη ο Αρης Σπηλιωτόπουλος ΒΙΝΤΕΟ

Σε διαφήμιση γυμναστηρίου πρωταγωνιστεί σε TikTok βίντεο ο πρώην αχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος και νυν σύμβουλος επικοινωνίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Ο πρώην υπουργός, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε, μιλά για την εμπειρία του στο γυμναστήριο και τους λόγους που το επέλεξε.

Στα πλάνα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος κάνει ποδήλατο, σηκώνει βάρη και battle ropes!

