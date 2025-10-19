Σηκώνει βάρη ο Αρης Σπηλιωτόπουλος ΒΙΝΤΕΟ
Με βίντεο στο Tik Tok διαφημίζει γυμναστήριο στο οποίο αθλείται συστηματικά
Σε διαφήμιση γυμναστηρίου πρωταγωνιστεί σε TikTok βίντεο ο πρώην αχαιός κυβερνητικός εκπρόσωπος και νυν σύμβουλος επικοινωνίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.
Ο πρώην υπουργός, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε, μιλά για την εμπειρία του στο γυμναστήριο και τους λόγους που το επέλεξε.
Στα πλάνα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος κάνει ποδήλατο, σηκώνει βάρη και battle ropes!
@marksgroundathens
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει – τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News