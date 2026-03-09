Σημαντικές νίκες για ΕΑΠ, Αραχωβίτικα Ακταίο, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 19η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η,ΦΩΤΟ
Συνεχής η ενημέρωση, η ΑΕ Ροϊτίκων παραμένει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας
Η ΑΕ Ροϊτίκων επικράτησε εύκολα του ΠΑΣ Ναυπάκτου και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή μετά από 19 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.
Σημαντικές νίκες πέτυχαν ΕΑΠ, Αραχωβίτικα Ακταίο, Ολυμπιάδα
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19η Αγωνιστική
Ηρακλής Πύργου-Δύμη 79-67
Αραχωβίτικα Ακταίο-Απολλωνιάδα 66-61
ΑΕ Ροϊτίκων-ΠΑΣ Ναυπάκτου 87-55
ΕΑΠ-Διαγόρας 53-49
Ολυμπιάδα-Ανδραβίδα 77-53
Κεραυνός-Νέοι Γλαύκου 98-56
Αίολος-Αστέρας Τέμενης 70-58
