«Σημαντικές οι νίκες, ο Αβδάλας είναι σε άλλο επίπεδο», ο Γιώργος Λιμνιάτης για τον Προμηθέα και τους Έλληνες παίκτες

Για πολλά μίλησε ο προπονητής του Προμηθέα, Γιώργος Λιμνιάτης, ο οποίος «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Γιάννη Λαμπίρη και τον Μαρίνο Πρίντεζη. Αναλυτικά είπε:

Πως Ομπράντοβιτς και Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ

Για τον φετινό στόχο του Προμηθέα: «Ποτέ δεν έχω κάποιον ορίζοντα, με ενδιαφέρει η καλή εικόνα. Η καλή εικόνα θα σου δώσει και το αποτέλεσμα. Σίγουρα στην αρχή της σεζόν είναι σημαντικές οι νίκες, καμία ομάδα δεν έχει βρει ρυθμό και απέχει από το επίπεδο που θέλει ο προπονητής. Οι ομάδες συνήθως βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός. Το πιο σημαντικό είναι τι μπάσκετ παίζεις και τι εικόνα δείχνεις. Αυτό αφορά την “ταυτότητα” της ομάδας που θα σου φέρει τα αποτελέσματα».

Για τις εμφανίσεις των νεαρών παικτών του Προμηθέα: «Έχει συζητηθεί από το ξεκίνημα της χρονιάς. Θα δοθεί περισσότερη έμφαση στα νεαρά παιδιά που είτε ήρθαν από άλλες ομάδες είτε προέρχονται από εμάς για να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τίποτα δεν είναι χαριστικό, αυτή είναι η κατεύθυνση που κοιτάμε και προχωράμε.

Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα, που έρχονται δύσκολα όταν έχεις μία καινούργια ομάδα. Μόνο ο Μπαζίνας και ο Καραγιαννίδης έχουν μείνει από πέρυσι και καλούνται για το επόμενο βήμα παραπάνω. Ο Νάσος έχει την εμπειρία και τις εικόνες, φέτος πρέπει να έχουν πιο σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό κάθε νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική και μας κάνει χαρούμενους όταν η συμβολή τους είναι καθοριστική.

Κάθε φορά προσπαθούμε να δώσουμε σε όλους ευκαιρίες, κάποιες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Σημασία έχει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να δουλεύουν και να ξέρουν ότι πρέπει να παίξουν όταν κληθούν. Ο Προμηθέας φέτος αποφάσισε να γίνει το επόμενο βήμα. Εγώ πάντοτε προσπαθώ να δίνω την ευκαιρία στους νέους παίκτες, είναι κάτι που έκανα και στο παρελθόν. Αντιλαμβάνομαι ότι το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να φτιάχνει πρωταγωνιστές, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έλλειμμα συγκριτικά με το παρελθόν όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία.

Πρέπει να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε και οι παίκτες πρέπει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους για να παρουσιαστεί η Εθνική ομάδα όπως είχαμε συνηθίσει».

Για τους δύο αγώνες ανά εβδομάδα με υποχρεώσεις στην Ευρώπη: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν έχεις ρόστερ με πολλούς παίκτες η φθορά είναι μεγάλη.

Οι ομάδες της περιφέρειας, όπως εμείς και η Καρδίτσα, έχουμε παραπάνω ώρες για τη μετακίνηση. Για να πάμε στη Χαϊδελβέργη θέλαμε πάρα πολλές ώρες με λεωφορεία και αεροπλάνα. Πρέπει να έχεις ρόστερ 15-16 παικτών, το λένε και οι προπονητές στην Ευρωλίγκα. Προκύπτουν τραυματισμοί που δεν μπορείς να ελέγξεις την καταπόνηση.

Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Υπήρχαν ομάδες που έπαιζαν στην Ευρώπη και πήγαιναν σε έδρα αντιπάλου που προετοιμαζόταν μία εβδομάδα και έχαναν με κάτω τα χέρια. Είναι “δίκοπο μαχαίρι” το μεγάλο ρόστερ. Πρέπει να διαχειριστείς παίκτες που δε θα παίζουν τόσο. Πρέπει να βρουν ρυθμό σε ένα διάστημα γιατί θα τους χρειαστούμε κάποια στιγμή. Το μεγάλο ρόστερ θέλει μεγάλη “μαεστρία”, περισσότερο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι πολύ λογικό ο παίκτης που δεν παίζει να απογοητεύεται, πρέπει να το διαχειριστείς με τρόπο ώστε να είναι όπως πρέπει και να κερδίσει τον χρόνο του. Παίζει ρόλο και η νοοτροπία των παικτών.

Δε μπορείς να κάνεις πολλές προπονήσεις πλέον, γιατί είτε ταξιδεύεις είτε πρέπει να προετοιμαστείς για το επόμενο παιχνίδι. Δε μπορείς εύκολα να βελτιώσεις τα λάθη του προηγούμενου αγώνα. Το video πλέον είναι πάρα πολύ κομβικό για να μαθαίνουμε τα λάθη μας».

Για τον ανταγωνισμό του φετινού πρωταθλήματος: «Αυτό έχει επισημανθεί απ’ όλους τους προπονητές. Είναι αντιληπτό και από τα αποτελέσματα κάθε αγωνιστική. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όλες οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές και πως κάθε νίκη είναι σημαντική για τη συνέχεια».

Για το φαινόμενο των νεαρών αθλητών που επιλέγουν να πάνε στο NCAA: «Το ότι παίρνουν πολλά χρήματα είναι δέλεαρ. Παίζουν ρόλο και οι σπουδές προφανώς. Υπάρχει οργάνωση που παρέχουν τα κολέγια. Προσωπική μου άποψη είναι πως αν δεν πας στα παραδοσιακά σχολεία, δε θα βελτιωθείς τόσο σαν παίκτης. Είναι ξεκάθαρο το οικονομικό κομμάτι. Θα μπορούσαν να παίζουν στην Elite League με ένα δεδομένο ποσό και στις ΗΠΑ το κάνουν με πολλαπλάσιες αποδοχές.

Αυτό το σύστημα τους δίνει την ευκαιρία να επενδύουν οι ομάδες. Αυτό πλήττει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να κινηθούν όλες οι Ομοσπονδίες για να μην φεύγουν τα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία πρόκληση το να παίξεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Το έχω ζήσει, είναι κάτι ξεχωριστό το στυλ προπονήσεων, η οργάνωση και τα γήπεδα. Δεν ξέρω πολλούς παίκτες που γύρισαν καλύτεροι παίκτες από εκεί πάντως. Ο Αβδάλας είναι σε άλλο επίπεδο. Δε θυμάμαι άλλον Έλληνα παίκτη να παίξει εκεί με στόχο να αγωνιστεί στο ΝΒΑ. Με αυτήν την προοπτική πήγε. Όλο το περιβάλλον του είναι αποφασισμένο».

Για το αν είναι σωστή κίνηση για έναν παίκτη να πάει στο NCAA: «Εγώ θεωρώ ότι, σε σχέση με το παρελθόν και βλέποντας τους Αμερικάνους που έρχονται στην Ευρώπη, τα προγράμματα των κολεγίων είναι πολύ λιγότερα. Τα σημερινά προγράμματα που είναι καλά είναι ελάχιστα. Αν ένας παίκτης το επιλέξει αυτό, είναι 100% σωστή απόφαση, για ‘μένα. Ο Παπαπέτρου κλήθηκε να παίξει μία χρονιά στο “4”, πριν έπαιζε ως γκαρντ. Κοιτάνε το τι θα πάρουν από κάθε παίκτη και το αποτέλεσμα στο σήμερα, δεν εστιάζουν τόσο στην εξέλιξη. Είναι περίπου 20 σχολεία απ’ όσο νομίζω».

Για το τι θα συμβούλευε έναν νεαρό παίκτη που σκέφτεται την προοπτική του NCAA: «Να μείνει στην Ευρώπη. Υπάρχει μία συζήτηση ότι δεν παίρνουν ευκαιρίες στα πρωταθλήματα. Ισχύει αυτό. Και οι ίδιοι πρέπει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους για να πάρουν τις ευκαιρίες.

Το αποτέλεσμα φέτος παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμες και ώριμες είναι οι ελληνικές ομάδες ώστε να αποφασίσουν την παραγωγή παικτών από την έξοδο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσες ομάδες μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Αν δεν πας στα 20 καλά σχολεία του NCAA, δε νομίζω ότι κάποιος θα γυρίσει καλύτερος παίκτης από εκεί».

