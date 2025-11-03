Σήμερα η Γ.Σ. και οι εκλογές του ΝΟΠ

Σημαντική είναι η σημερινή μέρα για τα διοικητικά του ΝΟΠ, καθώς το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί η γενική Συνέλευση του Ομίλου και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Η διορία για τις υποψηφιότητες έληξε προχθές και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έθεσε υποψηφιότητα ο πρόεδρος Γιώργος Μάνεσης, αλλά και ο Νίκος Φιλόπουλος για διάφορους λόγους.

Αντίθετα, από την λεγόμενη παλιά «φρουρά» της διοίκησης, εκ νέου υποψήφιοι είναι οι Μάκης Γεωργαράς Τάκης Καλοκαιρινός, Δημήτρης Καγκελάρης όμως λέγεται ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και αρκετά νέα πρόσωπα με στόχο να υπάρξει ανανέωση.

Γενικότερα τα τελευταία 24ωρα έχουν γίνει πολλές επαφές με επιχειρηματίες της πόλης ώστε να γίνει συστράτευση για το μέλλον του ΝΟΠ, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει και θέματα, ζωτικής σημασίας που απασχολούν διαχρονικά τον ιστορικό όμιλο.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει το απόγευμα (19.00) στα γραφεία του ΝΟΠ, στο ανοιχτό κολυμβητήριο και αφού ψηφιστεί ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός, θα γίνουν οι εκλογές.

