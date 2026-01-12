Σήμερα η κηδεία της 19χρονης Πατρινής Χριστίνας, θύμα τροχαίου

Στο Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 12/01/2026, η κηδεία της 19χρονης Χριστίνας Κρητικού, που σκοτώθηκε μαζί με τον σύντροφό της, σε τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 το πρωί.

Η 19 χρονη φέρεται πως ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών, η οποία μάλιστα δεν γνώριζε ότι κυο φορούσε. Ο άτυχος 19χρονος είχε γεννηθεί στα Εξαμίλια αλλά ζούσε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα.

