Σήμερα η ψηφοφορία για τις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, έρχεται ο «κόφτης»

Μπαίνει «κόφτης» στις ομιλίες στη Βουλή. Σήμερα Πέμπτη 30/10/2025, η ψήφιση των αλλαγών του Κανονισμού της.

30 Οκτ. 2025 9:50
Pelop News

Σε ψηφοφορία αναμένεται να τεθούν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής που θέτουν σε εφαρμογή «κόφτη» στις ομιλίες και των 300 του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, το μικρόφωνο θα κλείνει, αλλά δεν θα πέφτει το κύκλωμα της τηλεόρασης. Η κάμερα θα στρέφεται από το βήμα προς τα έδρανα.

Με βάση την πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι εισηγητές και οι αγορητές θα έχουν 28 λεπτά, αντί για 22 λεπτά σήμερα, για τις ομιλίες τους. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά.

Οι βουλευτές θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές θα έχουν 25 λεπτά. Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές θα έχουν 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί 13 λεπτά.

Παράλληλα οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο από τον πρόεδρο της Βουλής έως και 3 φορές την ημέρα.
