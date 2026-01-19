Σήμερα στο Μαξίμου οι αγρότες, οι «κόκκινες γραμμές» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Τα 25 μέλη της επιτροπής των αγροτών – μαζί με έξι παρατηρητές – θα βρεθούν, στο Μαξίμου στη 1 το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα 19/01/2026, προκειμένου να θέσουν στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους και την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν στους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι κόκκινες γραμμές των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, από σήμερα ξεκινά η απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μπλόκο στην Ημαθία, στην Εγνατία Οδό πριν από τη Βέροια, όπου οι αγρότες αποχωρούν σταδιακά, διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί και στα υπόλοιπα μπλόκα.

