«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Το ζούσε, το ένιωθε. Προσευχόμαστε για την ψυχή του», θρήνος για τον χαμό 18χρονο Ντιέγκο Καστριγιόν

Ήταν το next big thing της ομάδας της Μπογκοτά, έκανε συχνά, πυκνά προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και είχε βρεθεί μάλιστα και στην αποστολή ενός αγώνα για το πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι δεν θα αργούσε το ντεμπούτο του…

23 Μαρ. 2026 20:21
«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Σήμερα ο πόνος μας κατακλύζει». Μ’ αυτήν την σπαρακτική ανακοίνωση η Μιγιονάριος αποχαιρέτησε τον Σαντιάγκο Καστριγιόν, το διαμάντι των ακαδημιών της που άφησε την τελευταία του πνοή αγωνιζόμενος με την ομάδα Κ20 του συλλόγου.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, το μεσημέρι της Κυριακής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε για το πρωτάθλημα Κ20 της Κολομβίας και παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών του συλλόγου και την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.


«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Ο πόνος μας κατακλύζει, μας γεμίζει ανημποριά και θλίψη. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε το νούμερο 10 μας, τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας.
Ο Σαντιάγκο δεν έπαιζε απλώς ποδόσφαιρο. Το ζούσε, το ένιωθε, το μοιραζόταν με ένα χαμόγελο που σήμερα μένει χαραγμένο σε όλους μας. Προσευχόμαστε για την ψυχή του. Στην οικογένεια και στους αγαπημένους του στέλνουμε μήνυμα δύναμης σε αυτή την ακατανόητη στιγμή.
Σαντιάγκο, αγαπημένε μας συμπαίκτη, αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε το πλήρες μήνυμα του συλλόγου που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο Καστριγιόν ήταν το next big thing της ομάδας της Μπογκοτά, ήταν μέσα στα κορυφαία ταλέντα της Κολομβίας, έκανε συχνά, πυκνά προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και είχε βρεθεί μάλιστα και στην αποστολή ενός αγώνα για το πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι δεν θα αργούσε το ντεμπούτο του…

Ένας από τους πρώτους που εξέφρασαν τη θλίψη τους ήταν ο παίκτης σύμβολο του συλλόγου, Ρανταμέλ Φαλκάο:

«Σήμερα μας κατακλύζει βαθιά θλίψη. Χάνουμε έναν συμπαίκτη γεμάτο όνειρα, με μοναδικό ταλέντο και λαμπρό μέλλον μπροστά του. Τον αποχαιρετούμε με ραγισμένη καρδιά, αλλά και με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να παλεύουμε για όσα εκείνος ονειρευόταν.

Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και προσευχόμαστε να βρουν παρηγοριά, δύναμη και ειρήνη. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους προστατεύει.
Θα τιμήσουμε τη μνήμη του δίνοντας το καλύτερο σε κάθε αγώνα, κρατώντας την παρακαταθήκη του στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε».

