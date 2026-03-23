«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Το ζούσε, το ένιωθε. Προσευχόμαστε για την ψυχή του», θρήνος για τον χαμό 18χρονο Ντιέγκο Καστριγιόν

«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Σήμερα ο πόνος μας κατακλύζει». Μ’ αυτήν την σπαρακτική ανακοίνωση η Μιγιονάριος αποχαιρέτησε τον Σαντιάγκο Καστριγιόν, το διαμάντι των ακαδημιών της που άφησε την τελευταία του πνοή αγωνιζόμενος με την ομάδα Κ20 του συλλόγου.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, το μεσημέρι της Κυριακής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε για το πρωτάθλημα Κ20 της Κολομβίας και παρά την άμεση παρέμβαση των γιατρών του συλλόγου και την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026



«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Ο πόνος μας κατακλύζει, μας γεμίζει ανημποριά και θλίψη. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε το νούμερο 10 μας, τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας.

Ο Σαντιάγκο δεν έπαιζε απλώς ποδόσφαιρο. Το ζούσε, το ένιωθε, το μοιραζόταν με ένα χαμόγελο που σήμερα μένει χαραγμένο σε όλους μας. Προσευχόμαστε για την ψυχή του. Στην οικογένεια και στους αγαπημένους του στέλνουμε μήνυμα δύναμης σε αυτή την ακατανόητη στιγμή.

Σαντιάγκο, αγαπημένε μας συμπαίκτη, αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε το πλήρες μήνυμα του συλλόγου που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο Καστριγιόν ήταν το next big thing της ομάδας της Μπογκοτά, ήταν μέσα στα κορυφαία ταλέντα της Κολομβίας, έκανε συχνά, πυκνά προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και είχε βρεθεί μάλιστα και στην αποστολή ενός αγώνα για το πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι δεν θα αργούσε το ντεμπούτο του…

Ένας από τους πρώτους που εξέφρασαν τη θλίψη τους ήταν ο παίκτης σύμβολο του συλλόγου, Ρανταμέλ Φαλκάο:

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

«Σήμερα μας κατακλύζει βαθιά θλίψη. Χάνουμε έναν συμπαίκτη γεμάτο όνειρα, με μοναδικό ταλέντο και λαμπρό μέλλον μπροστά του. Τον αποχαιρετούμε με ραγισμένη καρδιά, αλλά και με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να παλεύουμε για όσα εκείνος ονειρευόταν.

Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και προσευχόμαστε να βρουν παρηγοριά, δύναμη και ειρήνη. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους προστατεύει.

Θα τιμήσουμε τη μνήμη του δίνοντας το καλύτερο σε κάθε αγώνα, κρατώντας την παρακαταθήκη του στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



