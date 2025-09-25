Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά ενός άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα στην περιοχή του Αλισσού.

Ο 43χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε εναντίον του, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, πυροβόλησε προς το σκαπτικό μηχάνημα με κυνηγετικό όπλο. Η σύλληψή του, έγινε την επόμενη μέρα, στην περιοχή των Καλαβρύτων. «Δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει, ούτε καν να τραυματίσει τον οδηγό του εκσκαφέα. Γι’ αυτό και ο πυροβολισμός ήταν σε σημείο του μηχανήματος όπου δεν κινδύνευε ο οδηγός» τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου δράστη, Αγγελος Στεργιόπουλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες διασταυρώθηκαν εν κινήσει στην περιοχή του Κάτω Αλισσού. Οι δυο τους είχαν διαφορές και, σύμφωνα με τον κ. Στεργιόπουλο, ο εντολέας του είδε τον οδηγό του μηχανήματος να κάνει μια κίνηση σαν να πάει να πιάσει κάτι που ο ίδιος υπέθεσε πως ήταν όπλο: «Ο αντίδικος έχει κατηγορηθεί και για άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Εκανε κάποιες χειρονομίες, σαν να έβγαζε όπλο. Τότε ο εντολέας μου έβγαλε την κυνηγετική καραμπίνα που είχε στο αυτοκίνητό του και πυροβόλησε, περισσότερο για εκφοβισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο άλλος οδηγός δεν πήγε αμέσως στην Αστυνομία για να κάνει καταγγελία, αλλά εμφανίστηκε μετά από έξι ώρες» δήλωσε ο έμπειρος νομικός.

Αρχικά, η κατηγορία που του είχε αποδοθεί ήταν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ο εισαγγελέας, όμως, αναβάθμισε την κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 43χρονος αφέθηκε όμως ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης να πλησιάζει τον καταγγέλλοντα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

