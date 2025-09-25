Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος

Ο 43χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε εναντίον του, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, πυροβόλησε προς το σκαπτικό μηχάνημα με κυνηγετικό όπλο.

Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» - Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
25 Σεπ. 2025 15:32
Pelop News

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά ενός άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα στην περιοχή του Αλισσού.

Ο 43χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε εναντίον του, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, πυροβόλησε προς το σκαπτικό μηχάνημα με κυνηγετικό όπλο. Η σύλληψή του, έγινε την επόμενη μέρα, στην περιοχή των Καλαβρύτων. «Δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει, ούτε καν να τραυματίσει τον οδηγό του εκσκαφέα. Γι’ αυτό και ο πυροβολισμός ήταν σε σημείο του μηχανήματος όπου δεν κινδύνευε ο οδηγός» τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου δράστη, Αγγελος Στεργιόπουλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες διασταυρώθηκαν εν κινήσει στην περιοχή του Κάτω Αλισσού. Οι δυο τους είχαν διαφορές και, σύμφωνα με τον κ. Στεργιόπουλο, ο εντολέας του είδε τον οδηγό του μηχανήματος να κάνει μια κίνηση σαν να πάει να πιάσει κάτι που ο ίδιος υπέθεσε πως ήταν όπλο: «Ο αντίδικος έχει κατηγορηθεί και για άλλες υποθέσεις στο παρελθόν. Εκανε κάποιες χειρονομίες, σαν να έβγαζε όπλο. Τότε ο εντολέας μου έβγαλε την κυνηγετική καραμπίνα που είχε στο αυτοκίνητό του και πυροβόλησε, περισσότερο για εκφοβισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο άλλος οδηγός δεν πήγε αμέσως στην Αστυνομία για να κάνει καταγγελία, αλλά εμφανίστηκε μετά από έξι ώρες» δήλωσε ο έμπειρος νομικός.

Αρχικά, η κατηγορία που του είχε αποδοθεί ήταν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ο εισαγγελέας, όμως, αναβάθμισε την κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 43χρονος αφέθηκε όμως ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης να πλησιάζει τον καταγγέλλοντα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ