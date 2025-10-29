Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη για «ψεύδη και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με αιχμές για «αντιφάσεις» και «πολιτική υποκρισία».

Τσουκαλάς
29 Οκτ. 2025 11:39
Pelop News

Σε μέτωπο μετωπικής σύγκρουσης εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τη νέα τροπολογία που αφορά τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι «ψεύδεται ανερυθρίαστα» και «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών».

«Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που κάθισε στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι. Ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ήδη ποινές για τέτοιες πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «η τροπολογία δεν πρόσθεσε τίποτα νέο, πέρα από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας με ιδιώτες για καθαριότητα και την αντισυνταγματική απαγόρευση συναθροίσεων».

Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε παράλληλα σφοδρή οικονομική κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα το 2024 είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στη γραφειοκρατία και ουραγός στην αγοραστική δύναμη». «Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες και η επιχειρηματικότητα στραγγαλίζεται από κατασχέσεις. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας – κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά και πελατειασμό», τόνισε.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως «κάποιοι επένδυσαν στην προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε», σημειώνοντας ότι «η κοινωνία έχει αλλάξει και δεν παρασύρεται πια από ψευδοπροοδευτικές φωνές του παρελθόντος».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στο δόγμα “να εφαρμόζεται ο νόμος”» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Όταν λες ότι κάτι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις. Αν υπήρχε ήδη διάταξη που απαγόρευε συνάθροιση ή ρύπανση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς και τα δύο κόμματα ανεβάζουν τους τόνους λίγες ημέρες μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, με το πολιτικό κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα πολωμένο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ