Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε μέτωπο μετωπικής σύγκρουσης εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τη νέα τροπολογία που αφορά τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι «ψεύδεται ανερυθρίαστα» και «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών».

«Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που κάθισε στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι. Ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ήδη ποινές για τέτοιες πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «η τροπολογία δεν πρόσθεσε τίποτα νέο, πέρα από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας με ιδιώτες για καθαριότητα και την αντισυνταγματική απαγόρευση συναθροίσεων».

Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε παράλληλα σφοδρή οικονομική κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα το 2024 είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στη γραφειοκρατία και ουραγός στην αγοραστική δύναμη». «Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες και η επιχειρηματικότητα στραγγαλίζεται από κατασχέσεις. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας – κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά και πελατειασμό», τόνισε.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως «κάποιοι επένδυσαν στην προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε», σημειώνοντας ότι «η κοινωνία έχει αλλάξει και δεν παρασύρεται πια από ψευδοπροοδευτικές φωνές του παρελθόντος».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στο δόγμα “να εφαρμόζεται ο νόμος”» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Όταν λες ότι κάτι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις. Αν υπήρχε ήδη διάταξη που απαγόρευε συνάθροιση ή ρύπανση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς και τα δύο κόμματα ανεβάζουν τους τόνους λίγες ημέρες μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, με το πολιτικό κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα πολωμένο.





