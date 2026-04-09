Σκληρή απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα για τη Θράκη: «Η μειονότητα είναι θρησκευτική, όχι εθνοτική»

Νέα διπλωματική ένταση ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα πυροδότησε η τουρκική ανακοίνωση για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυστηρό ύφος και να ξεκαθαρίζει ότι το καθεστώς της μειονότητας καθορίζεται ρητά από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια για πολλαπλές ερμηνείες και απορρίπτει ευθέως την τουρκική θέση περί «τουρκικής» μειονότητας.

Η απάντηση της Αθήνας ήρθε μετά την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αγνοεί, όπως υποστηρίζει, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης» και ότι δεν αναγνωρίζει τους μουφτήδες που, κατά την Άγκυρα, εκλέγονται από τη μειονότητα. Η τουρκική θέση συνδέθηκε και πάλι με τη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων στην Ελλάδα, επαναφέροντας ένα από τα πιο σταθερά σημεία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η θέση της Αθήνας για τη μειονότητα στη Θράκη

Το ελληνικό ΥΠΕΞ έδωσε έμφαση στο ότι η μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα, όχι εθνοτική. Με αυτόν τον τρόπο επανέλαβε τη σταθερή ελληνική γραμμή ότι η Συνθήκη της Λωζάννης αναφέρεται ρητά σε μουσουλμανική μειονότητα και όχι σε εθνικό ή εθνοτικό χαρακτηρισμό. Η Αθήνα παρουσιάζει αυτό το σημείο ως αδιαμφισβήτητο και νομικά κατοχυρωμένο, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ανάγνωση που επιχειρεί να προωθήσει η τουρκική πλευρά.

Η διατύπωση αυτή δεν είναι μόνο διπλωματική απάντηση της στιγμής, αλλά επαναλαμβάνει μια πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία το ζήτημα δεν είναι ανοικτό σε αναθεώρηση ή διαπραγμάτευση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει και η σκληρή απάντηση προς την Άγκυρα.

Τι λέει η Αθήνα για τους μουφτήδες

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών και στο θέμα των μουφτήδων. Η ελληνική πλευρά σημειώνει ότι στη Συνθήκη της Λωζάννης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εκλογή των μουφτήδων από τη μειονότητα. Παράλληλα, εξηγεί ότι δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς οι μουφτήδες στην Ελλάδα δεν ασκούν μόνο θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά φέρουν και δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Αθήνα παραπέμπει στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς, το οποίο προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από επιτροπή μελών της μειονότητας, στην οποία συμμετέχουν και γυναίκες. Σύμφωνα με τη δημόσια επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν προχωρήσει και οι σχετικές προκηρύξεις για τις θέσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Η αιχμή προς την Τουρκία

Η ανακοίνωση της Αθήνας δεν έμεινε μόνο στην απόρριψη των τουρκικών ισχυρισμών, αλλά πέρασε και στην αντεπίθεση. Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι στην ίδια την Τουρκία οι μουφτήδες είναι διορισμένοι, επιχείρημα που χρησιμοποιείται από την ελληνική πλευρά για να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, την αντίφαση της τουρκικής κριτικής. Με αυτή την αναφορά, η Αθήνα επιχειρεί να εμφανίσει την Άγκυρα ως επιλεκτικά ευαίσθητη σε ζητήματα θρησκευτικών δικαιωμάτων και μειονοτικών ελευθεριών.

Πρόκειται για μια γραμμή που η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει και σε προηγούμενες ανάλογες αντιπαραθέσεις, προκειμένου να αντικρούσει το τουρκικό αφήγημα και να μεταφέρει τη συζήτηση από το πεδίο των κατηγοριών στο πεδίο της θεσμικής συνέπειας.

Νέος γύρος έντασης με γνώριμο φόντο

Η νέα αυτή αντιπαράθεση δείχνει ότι το μειονοτικό παραμένει ένα από τα πεδία όπου Αθήνα και Άγκυρα συγκρούονται με σταθερά αντανακλαστικά και χωρίς περιθώριο σύγκλισης. Η τουρκική πλευρά επανέρχεται στη ρητορική περί «τουρκικής μειονότητας» και «εκλεγμένων μουφτήδων», ενώ η Ελλάδα απαντά ότι το διεθνές δίκαιο και η Συνθήκη της Λωζάννης είναι απολύτως σαφή.

Το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει ούτε την πολιτική της απέναντι στη μειονότητα ούτε την ονομασία που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική απάντηση κλείνει κάθε παράθυρο για αποδοχή της τουρκικής ορολογίας και στέλνει σαφές πολιτικό και διπλωματικό σήμα προς την άλλη πλευρά.

