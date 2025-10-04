Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ

Το πέτυχαν οι κυνηγοί στη Φθιώτιδα και εξέχει από την καρότσα του αγροτικού όπου φορτώθηκε

Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ
04 Οκτ. 2025 18:54
Pelop News

Ένα αγριογούρουνο γίγας, πραγματικά πολύ μεγάλου μεγέθους, σκότωσαν κυνηγοί στη Φθιώτιδα στην περιοχή Μώλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό γίγαντα άνω των 200 κιλών και μήκους 2,10 μέτρων!

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του lamiareport.gr, το αγριογούρουνο που πέτυχαν οι κυνηγοί στη Φθιώτιδα εξέχει από την καρότσα του αγροτικού όπου φορτώθηκε.

Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ

Το κυνήγι του αγριογούρουνου επιτρέπεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θηραμάτων ανά ομάδα κυνηγών.

Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρέα αποτελούνταν από εννέα άνδρες, λόγω και της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού των ζώων που έχουν κατακλύσει την ελληνική ύπαιθρο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα
20:54 Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα
20:44 Πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη! Είχε καταδικαστεί για διαφθορά
20:34 Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!
20:22 Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!
20:11 Καιρός (5/10/2025): Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν!
19:57 Από την Πάτρα στη Ρώμη, το ρεκόρ με το πέναλτι που εκτελέστηκε 6 φορές!
19:46 Αυτή είναι η πόλη που ζει στον ίσκιο του Πάμπλο Εσκομπάρ ΦΩΤΟ
19:35 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η μεγάλη απειλή, η μικροβιακή αντοχή επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό
19:23 Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση
19:14 Με ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έκανε τη δουλειά στην πρεμιέρα
19:07 Ήττα για τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα από τον Κρόνο ΒΙΝΤΕΟ
18:54 Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ