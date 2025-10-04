Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ

Ένα αγριογούρουνο γίγας, πραγματικά πολύ μεγάλου μεγέθους, σκότωσαν κυνηγοί στη Φθιώτιδα στην περιοχή Μώλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό γίγαντα άνω των 200 κιλών και μήκους 2,10 μέτρων!

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του lamiareport.gr, το αγριογούρουνο που πέτυχαν οι κυνηγοί στη Φθιώτιδα εξέχει από την καρότσα του αγροτικού όπου φορτώθηκε.

Το κυνήγι του αγριογούρουνου επιτρέπεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θηραμάτων ανά ομάδα κυνηγών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρέα αποτελούνταν από εννέα άνδρες, λόγω και της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού των ζώων που έχουν κατακλύσει την ελληνική ύπαιθρο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



