Sky News: Σε δυσμένεια ο Σεργκέι Λαβρόφ; – Τα σενάρια ρήξης με τον Πούτιν και η «σιωπή» του Κρεμλίνου

Διεθνή ερωτήματα προκαλεί η απουσία του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μη συμμετοχή του στη σύνοδο της G20. Το Sky News βλέπει σημάδια απομάκρυνσης του μέχρι πρότινος ισχυρού διπλωμάτη από τον στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

08 Νοέ. 2025 10:12
Pelop News

Μια ανάλυση του Sky News επιχειρεί να φωτίσει τα αίτια πίσω από την εντυπωσιακή απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για εκπόνηση έκθεσης σχετικά με πιθανές πυρηνικές δοκιμές. Παρά το γεγονός ότι ο Λαβρόφ είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, δεν εμφανίστηκε στη συνεδρίαση, ούτε θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη σύνοδο κορυφής της G20 – κάτι που, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, τροφοδοτεί σενάρια ρήξης και παραγκωνισμού.

Σύμφωνα με το Sky News, η απουσία του Ρώσου ΥΠΕΞ από την «ιστορική» συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, δεδομένου ότι ο ίδιος αποτελεί έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Πούτιν επί δύο δεκαετίες. Η ρωσική εφημερίδα Kommersant χαρακτήρισε την απουσία «συντονισμένη», ωστόσο η ταυτόχρονη απόφαση του Κρεμλίνου να αναθέσει τη συμμετοχή στη G20 σε νεότερο αξιωματούχο ενίσχυσε τις φήμες περί εσωτερικής αναδιάταξης.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, η ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων αποκάλυπτε πολλά για την ιεραρχία της εξουσίας στο Κρεμλίνο». Με τον ίδιο τρόπο, οι σύγχρονοι παρατηρητές ερμηνεύουν την απουσία Λαβρόφ ως ένδειξη πτώσης της επιρροής του.

Οι φήμες περί ρήξης με τον Πούτιν εντάθηκαν έπειτα από την ακύρωση της συνόδου κορυφής Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ στη συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτή που οδήγησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη συνάντηση, προκαλώντας ενόχληση στο Κρεμλίνο.

Το Sky News, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, αναφέρει ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ «είτε έκανε λάθος είτε παρέκκλινε από το σενάριο», κάτι που εκνεύρισε βαθιά τον Πούτιν, καθώς τον εξέθεσε ως αδύναμο να ελέγξει τον στενό του συνεργάτη. Το μέσο κάνει μάλιστα μια παραστατική αναλογία:

«Όπως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν άφηνε ποτέ έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο, έτσι και ο Πούτιν δεν επιτρέπει σε κανέναν να ξεπεράσει την εξουσία του».

Αν ο Λαβρόφ έχει όντως παραγκωνιστεί, συνεχίζει η ανάλυση, πρόκειται για κομβική καμπή στη ρωσική διπλωματία. Ο 75χρονος υπουργός, που υπηρέτησε ως το “πρόσωπο” της Ρωσίας στις διεθνείς σκηνές για πάνω από είκοσι χρόνια, θεωρούνταν το δεξί χέρι του Πούτιν και θεμελιώδης υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ανάλυση κλείνει με συμβολική αναφορά: ο Λαβρόφ είχε εμφανιστεί στη σύνοδο Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα φορώντας πουλόβερ με τα αρχικά “CCCP” — τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ. «Ήταν η εικόνα ενός διπλωματικού βαρέων βαρών, γνωστού για την αδιαπραγμάτευτη στάση του», σημειώνει ο συντάκτης, προσθέτοντας με νόημα: «Μήπως τελικά αυτή η αδιαλλαξία του κόστισε τη θέση του;».
