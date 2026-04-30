Σμαραγδής: «Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θ. Κολοκοτρώνη»

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως έχει ήδη στο μυαλό του τον πρωταγωνιστή, χωρίς να έχει κάνει ανακοινώσεις

30 Απρ. 2026 11:42
Pelop News

Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Τετάρτης (29-04-2026) στο ACTION 24. Ο δημιουργός αναφέρθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» που έγινε εισπρακτική επιτυχία, σχολίασε τις αρνητικές κριτικές ορισμένων, αποκάλυψε πως έχει στο μυαλό του μια ταινία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ τόνισε πως κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να γίνει στο μέλλον μια παραγωγή για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον οποίο όπως είπε, «κυνήγησε η Αριστερά».

Η ταινία «Καποδίστριας» ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τον καταξιωμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο. Όπως είπε ο Γιάννης Σμαραγδής, η προσπάθειά του «αγκαλιάστηκε» από το κοινό και αυτό το δείχνουν τα εισιτήρια που κόπηκαν σε κινηματογράφους. Οι «πολέμιοί» του είναι ελάχιστοι, όπως ανέφερε, αλλά αρκετά θορυβώδεις ώστε να προκαλούν συζητήσεις.

«Υπήρχαν στιγμές που με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας».

Ο δημιουργός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσαν. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».

Για τις αρνητικές κριτικές και την εισπρακτική επιτυχία της ταινίας, ο Γιάννης Σμαραγδής ανέφερε: «Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν με χωνεύουν αλλά είναι θορυβώδεις. Δεν γλιτώνεις από αυτούς. Η εταιρεία διανομής που έβγαλε τον Καποδίστρια είχε υπολογίσει ως βάση 500.000 και θα πήγαινε στα 650-700.000 εισιτήρια. Μαζί με την Κύπρο είναι στα 840.000 εισιτήρια. Τα 150.000 είναι από τις αρνητικές κριτικές».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην ταινία που έχει στο μυαλό του για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αποκάλυψε πως έχει ήδη στο μυαλό του τον πρωταγωνιστή, χωρίς να έχει κάνει ανακοινώσεις: «Ξέρω ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη, ο ίδιος δεν τον γνωρίζει. Αν δεν δεχθεί θα βρούμε άλλη λύση» για να προσθέσει ότι ο ηθοποιός αυτός «έχει ομοιότητες» με τον Γέρο του Μωριά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Σμαραγδής: «Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θ. Κολοκοτρώνη»
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ