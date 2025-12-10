Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Σμόκι Ρόμπινσον και η σύζυγός του, Φράνσις, ζήτησαν από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινής περιοριστικής εντολής σε βάρος μίας από τις γυναίκες που κατηγορούν τον 85χρονο τραγουδιστή για σεξουαλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο μήνα εκείνη εισέβαλε στον αποθηκευτικό τους χώρο και έκλεψε αντικείμενα «αξίας χιλιάδων δολαρίων».

Η νομική ομάδα του Ρόμπινσον κατέθεσε την αίτηση για την εντολή τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα που, όπως λένε, πληροφορήθηκαν ότι στις 22 Νοεμβρίου η Jane Doe 4 (όρος που χρησιμοποιείται για να προστατευτεί η ταυτότητα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια μιας δίκης) και δύο συνεργοί της πέρασαν σαράντα λεπτά στον αποθηκευτικό τους χώρο, έκλεψαν προσωπικά αντικείμενα και έφυγαν με το αυτοκίνητο.

«Όσο παράλογη και αν φαίνεται αυτή η εξέλιξη, είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Jane Doe 4 και η ομάδα των καταγγελλόντων κινούνται από απληστία – ακόμη και στην πιο μικρόψυχη μορφή της», δήλωσε ο δικηγόρος του Ρόμπινσον, Κρίστοφερ Φροστ.

Smokey Robinson Sex Assault Accuser Stole ‘Thousands’ of Dollars’ Worth of Items from Family Storage Unit, Singer Claims https://t.co/8LOYtTNzYN — People (@people) December 10, 2025



«Πέρα από το ότι είναι παράλογο, είναι επίσης ανησυχητικό ότι η Jane Doe 4 διατηρεί και εκμεταλλεύεται την πρόσβαση στην περιουσία των Ρόμπινσον και προχωρούμε άμεσα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η γυναίκα και όσοι τη βοηθούν δεν θα μπορούν να πλησιάσουν τους Ρόμπινσον, ένα ζευγάρι στην έβδομη και όγδοη δεκαετία της ζωής του, επειδή φαίνεται να μην υπάρχουν όρια σε αυτό που είναι διατεθειμένοι να κάνουν», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της Jane Doe 4 κατά της οποίας οι Ρόμπινσον ζήτησαν την έκδοση περιοριστικής εντολής χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς «κατάφωρα ψευδείς» και είπαν ότι «αποτελούν μια απεγνωσμένη επινόηση που αποσκοπεί στην αντεκδίκηση σε βάρος της μετά την επιβαρυντική της κατάθεση κατά τη διάρκεια της εξέτασής της στις 5 Δεκεμβρίου».

«Αυτοί οι αβάσιμοι ισχυρισμοί δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια να αποσπάσουν την προσοχή και να αποπροσανατολίσουν από τις σοβαρές νέες καταγγελίες που κατέθεσαν δύο άτομα, οι οποίες υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τη βαρύτητα της επίδικης κακομεταχείρισης», συνεχίζεται στην ανακοίνωση. «Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό των Ρόμπινσον ότι η Jane Doe 4 εισέβαλε στον αποθηκευτικό τους χώρο, η εντολέας μας αρνείται κατηγορηματικά ότι επισκέφθηκε ποτέ τον συγκεκριμένο χώρο οποιαδήποτε στιγμή αφότου αποχώρησε από την εργασία της στους Ρόμπισον».

Η Jane Doe 4 ήταν μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατηγόρησαν τον 85χρονο Ρόμπινσον για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση σε αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε τον περασμένο Μάιο. Τότε υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2024 από τη θέση της ως οικιακή βοηθός και βοηθός του ζευγαριού λόγω «επαναλαμβανόμενων σεξουαλικών επιθέσεων και σεξουαλικής παρενόχλησης».

Στη νεότερη κατάθεσή τους, ο Ρόμπινσον και η Φράνσις υποστηρίζουν ότι η Jane Doe 4 απέκτησε πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που είχε κρατήσει μετά την αποχώρησή της από την εργασία της. Ισχυρίζονται ότι η διάρρηξη έχει καταγραφεί πλήρως σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας του χώρου φύλαξης και ότι η Φράνσις την αναγνώρισε όταν είδε το υλικό στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος της Jane Doe 4 ανέφερε σε δήλωσή του ότι δεν έχουν δει το υλικό από τις κάμερες, αλλά «ανυπομονούν να το αποκτήσουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια». Η Φράνσις έγραψε σε προσωπική της δήλωση ότι ακόμη προσπαθεί να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει, όπως φέρεται, κλαπεί, όμως γνωρίζει ότι τουλάχιστον δύο διακοσμητικές φιγούρες Άγιου Βασίλη ύψους περίπου 1,5 μέτρου έχουν αφαιρεθεί.

«Παρότι οι Ρόμπινσον μπορεί κάποτε να είχαν εμπιστευθεί στην Jane Doe 4 την πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο όσο εργαζόταν γι’ αυτούς, δεν είχε πλέον κανένα απολύτως νομικό δικαίωμα να πατήσει το πόδι της εκεί – πόσο μάλλον να εισβάλει με τόση προκλητικότητα και να κλέψει από τους Robinson», αναφέρεται στην κατάθεση. «Ωστόσο χρησιμοποίησε παράνομα διατηρημένα κλειδιά για να εισβάλει, να πάρει ό,τι ήθελε και να αποχωρήσει με κλεμμένη περιουσία».

Το ζευγάρι ζητά την έκδοση προσωρινής περιοριστικής εντολής σε βάρος της γυναίκας, να παραδώσει τυχόν εναπομείναντα κλειδιά, να επιστρέψει ό,τι φέρεται να έχει κλέψει και να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων από αυτούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



