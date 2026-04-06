Snik: Πατέρας για πρώτη φορά και αποκάλυψη για τον γάμο με τη Marta Aharonian

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής του βρίσκεται ο Snik, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο γνωστός τράπερ, μιλώντας μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη γέννηση της κόρης του, ενώ αποκάλυψε και ότι έχει ήδη παντρευτεί με τη σύντροφό του, Marta Aharonian.

06 Απρ. 2026 12:28
Pelop News

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει πλέον στη ζωή του Snik, ο οποίος έγινε πατέρας για πρώτη φορά, με τη σύζυγό του Marta Aharonian να φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε ο ίδιος γνωστή μέσα από τα social media, ενώ λίγες ημέρες αργότερα μίλησε και δημόσια για τη συγκίνηση που νιώθει μετά τον ερχομό της κόρης του.

Η πρώτη του τηλεοπτική αντίδραση ήρθε κατά την έξοδο από το μαιευτήριο, όταν η σύντροφός του και το μωρό πήραν εξιτήριο. Εκεί, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιέγραψε τη γέννηση της κόρης του ως την καλύτερη ημέρα της ζωής του, λέγοντας πως η στιγμή που την κράτησε στην αγκαλιά του και την είδε να τον κοιτάζει ήταν για τον ίδιο βαθιά συγκινητική. Όπως ανέφερε, αισθάνεται πως το μωρό τον αναγνωρίζει ήδη, καθώς της μιλούσε όσο εκείνη βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας της.

Ο τράπερ παραδέχτηκε ακόμη ότι τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί, υπογραμμίζοντας πως το πραγματικό βάρος της νέας καθημερινότητας θα το νιώσει ακόμη περισσότερο με την επιστροφή στο σπίτι και την έναρξη αυτής της καινούργιας οικογενειακής φάσης. Μέσα από τις δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, μιλώντας ανοιχτά για τη χαρά και τη συγκίνηση που του προκαλεί η πατρότητα.

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, αναφέρθηκε και στις πρώτες πρακτικές δυσκολίες της νέας ζωής με ένα βρέφος, λέγοντας πως το άλλαγμα της πάνας το θεωρεί περισσότερο «γυναικεία δουλειά», αλλά ξεκαθάρισε ότι αν χρειαστεί θα το κάνει, ακόμη κι αν προς το παρόν δεν γνωρίζει πώς. Η ατάκα αυτή ήταν από τα σημεία των δηλώσεών του που ξεχώρισαν περισσότερο στα σχετικά ρεπορτάζ.

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη, πάντως, ήρθε όταν μίλησε για τη σχέση του με τη Marta Aharonian. Ο Snik αποκάλυψε ότι ο γάμος τους έχει ήδη γίνει με πολιτική τελετή στο δημαρχείο, ενώ ο θρησκευτικός γάμος θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε ότι, πέρα από τον ερχομό της κόρης τους, το ζευγάρι έχει ήδη προχωρήσει και στο επόμενο βήμα στη σχέση του.

Όσο για το όνομα της μικρής, ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχουν κάποιες σκέψεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Μέχρι να καταλήξουν, όπως είπε χαριτολογώντας, θα τη φωνάζουν απλώς «μπέμπα».


