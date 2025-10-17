Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!

Ήταν ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Kiss

Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
17 Οκτ. 2025 7:50
Pelop News

Στα 74 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο θρύλος της ροκ, ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Kiss, Έις Φρέιλι.

Ο μεγάλος κιθαρίστας των Kiss άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτώσης που είχε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Έις Φρέιλι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Έις Φρέιλι είχε ανακοινώσει πως δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια λόγω της πτώσης που είχε στο στούντιο του. «Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο», ανέφερε η ανακοίνωση για τον τραυματισμό του.

Ο Έις Φρέιλι υπήρξε άνθρωπος – «σταθμός» τόσο για τη ροκ μουσική όσο και τη σύσταση του συγκροτήματος Kiss το 1973 με τον τραγουδιστή Paul Stanley, τον μπασίστα Gene Simmons και τον ντράμερ Peter Criss. Πέρα από το ταλέντο του, έγινε ευρέως γνωστός για το εντυπωσιακό του μακιγιάζ και την κιθάρα που έβγαζε καπνούς επί σκηνής,
Το αντίο των Kiss

Μετά την είδηση θανάτου του, οι Paul Stanley και Gene Simmons, με κοινή του δήλωση τον αποχαιρέτησαν, τονίζοντας πως είναι συντετριμμένοι.

«Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά, θεμελιώδη κεφάλαια του συγκροτήματος και της ιστορίας του. Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss», δήλωσαν.

Ο Peter Criss έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος! Φίλε μου σ’ αγαπώ!»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ