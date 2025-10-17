Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!

Στα 74 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο θρύλος της ροκ, ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Kiss, Έις Φρέιλι.

Ο μεγάλος κιθαρίστας των Kiss άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτώσης που είχε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Έις Φρέιλι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Έις Φρέιλι είχε ανακοινώσει πως δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια λόγω της πτώσης που είχε στο στούντιο του. «Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο», ανέφερε η ανακοίνωση για τον τραυματισμό του.

Ο Έις Φρέιλι υπήρξε άνθρωπος – «σταθμός» τόσο για τη ροκ μουσική όσο και τη σύσταση του συγκροτήματος Kiss το 1973 με τον τραγουδιστή Paul Stanley, τον μπασίστα Gene Simmons και τον ντράμερ Peter Criss. Πέρα από το ταλέντο του, έγινε ευρέως γνωστός για το εντυπωσιακό του μακιγιάζ και την κιθάρα που έβγαζε καπνούς επί σκηνής,

Το αντίο των Kiss

Μετά την είδηση θανάτου του, οι Paul Stanley και Gene Simmons, με κοινή του δήλωση τον αποχαιρέτησαν, τονίζοντας πως είναι συντετριμμένοι.

«Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά, θεμελιώδη κεφάλαια του συγκροτήματος και της ιστορίας του. Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss», δήλωσαν.

Ο Peter Criss έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος! Φίλε μου σ’ αγαπώ!»

