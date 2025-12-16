Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore

Χθες το πρωί, ξαφνικά, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπακώστας, σε ηλικία μόλις 46 ετών. Εφυγε ένας τενόρος με σπάνια ευαισθησία, αλλά και ένας καλλιτέχνης που πορεύτηκε μέσα από αποκλεισμούς, κλειστές πόρτες και πικρίες που δεν γεννήθηκαν από ματαιοδοξία, αλλά από αδικία. Η φωνή του αναγνωρίστηκε από το κοινό, όχι όμως πάντοτε από τους θεσμούς. Και αυτή η αντίφαση τον συνόδευσε σιωπηλά σε όλη του τη διαδρομή.

