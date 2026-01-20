Σοκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, όταν μία 48χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Η πτώση καταγράφηκε περίπου στις 10:20 στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

