Σοκ στο παιχνίδι Γουινέα-Σουδάν, κατέρρευσε τερματοφύλακας

Μετά από λίγα λεπτά, ο Οβόνο σηκώθηκε και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει, επιστρέφοντας κάτω από τα δοκάρια.

28 Δεκ. 2025 18:59
Pelop News

Μία σοκαριστική στιγμή σημειώθηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Γουινέα – Σουδάν για το Copa Africa, όταν ο τερματοφύλακας της Γουινέας, Ζεσούς Οβόνο, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο πορτιέρε συνήλθε και συνέχισε να αγωνίζεται, χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου για το Copa Africa, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουινέα και το Σουδάν σημαδεύτηκε από ένα τρομακτικό περιστατικό στο 35ο λεπτό.

Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 0-0, ο τερματοφύλακας της Γουινέας, Ζεσούς Οβόνο, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή επαφή, προκαλώντας τον τρόμο όσων παρακολουθήσαν το ματς.

Άμεσα επενέβησαν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, με τον πορτιέρε να δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου. Μετά από λίγα λεπτά, ο Οβόνο σηκώθηκε και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει, επιστρέφοντας κάτω από τα δοκάρια.

