Σοκαριστικό τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή: Σμπαράλια το αυτοκίνητό της στην Εγνατία, εκτοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καβάλας, με θύμα την Ολυμπιονίκη Πηγή Δεβετζή. Το αυτοκίνητό της αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να εκτοπιστεί από τη θέση του οδηγού και να εγκλωβιστεί προσωρινά στη θέση του συνοδηγού.

Η Δεβετζή φορούσε ζώνη ασφαλείας και, παρότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους, δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, ένιωσε ότι σώθηκε χάρη στη ζώνη και την πίστη της, ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που έλαβε.

Η αθλήτρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα και τις κλήσεις υποστήριξης, ενώ σημείωσε ότι σύντομα θα επιστρέψει στις δραστηριότητές της, όταν ξεπεράσει το σοκ του ατυχήματος.

Η εκπομπή εξασφάλισε φωτογραφίες του οχήματος στον χώρο φύλαξης, που δείχνουν τις εκτεταμένες ζημιές μετά την ανατροπή. Η Πηγή Δεβετζή χαρακτήρισε τη διάσωσή της ως αποτέλεσμα της πίστης της, αναφέροντας ότι «ο Χριστός ήταν πάντα δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός».

