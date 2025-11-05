Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»

Ως νίκη της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα στέλνει διεθνές μήνυμα απέναντι στον αυταρχισμό και την ολιγαρχία.

05 Νοέ. 2025 13:02
Την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντάς την «ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η νίκη του Μαμντάνι αποτελεί θρίαμβο της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία, επισημαίνοντας πως ο νέος δήμαρχος «τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό».

«Οι προτάσεις του για τη στέγη, τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πολιτική και την ακρίβεια αποτελούν τον πυρήνα μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Γι’ αυτό συσπείρωσαν και έδωσαν ελπίδα στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη, μαζί με μια σειρά θετικών εκλογικών αποτελεσμάτων σε άλλες πόλεις και περιφέρειες των ΗΠΑ, στέλνει μήνυμα ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιπαλέψουν την ολιγαρχία και τον αυταρχισμό.

«Είναι μήνυμα ότι υπάρχει πολιτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Και αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.
