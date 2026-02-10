Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε την παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ και έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης. Νομίζω η ΝΔ διαπρέπει σε αυτό τον τομέα, θυμίζω το σκάνδαλο “σκόιλ ελικίκου”, που χαρακτήρισε την πρώτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μεγάλη εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων. Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κου Παναγόπουλου στο θέμα αυτό και επειδή η υπόθεση πήγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ» δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ενώ τόνισε πως η Άννα Στρατινάκη αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς σε εταιρείες του συζύγου της γίνονταν αναθέσεις.

«Η κατάρτιση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και γίνεται χώρος σκανδάλων, ενώ έπρεπε να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση μας έχει πείσει πως σταθερότητα είναι τα σκάνδαλα. Έχουμε μία κυβέρνηση που για να μπορέσουν να “κονομάνε” κάποιοι, καταπατούν το Σύνταγμα και όλη η κυβερνητική πυραμίδα είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς. Πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

