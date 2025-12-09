Sold out από τώρα το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της «Πολυφωνικής» – Δύο λαμπερές βραδιές μουσικής στην Πάτρα

Δύο εβδομάδες πριν ανέβει στη σκηνή, το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της «Πολυφωνικής» στην Πάτρα είναι ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά ότι πρόκειται για την πιο μεγάλη και λαμπερή μουσική γιορτή των Χριστουγέννων στη Δυτική Ελλάδα.

09 Δεκ. 2025 13:26
Pelop News

Από νωρίς «έκλεισαν» όλες οι θέσεις για το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της «Πολυφωνικής», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 8.00 το βράδυ ακριβώς. Οι δύο καθιερωμένες γιορταστικές συναυλίες της πόλης είναι ήδη sold out, δύο εβδομάδες πριν από την πραγματοποίησή τους.

Οι συναυλίες, που θεωρούνται οι μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες μουσικές παραγωγές της Πάτρας, τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.

Περίπου 400 ερμηνευτές θα βρεθούν επί σκηνής σε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα διάρκειας τριών ωρών, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία της χριστουγεννιάτικης μουσικής μέσα από ένα πολυσύνθετο καλλιτεχνικό σύνολο.

Συμμετέχουν οι διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο κολορατούρα) και Τάσος Αποστόλου (βαθύφωνος), καθώς και η Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού «Sinfonica».

Τη μουσική πανδαισία συμπληρώνουν οι χορωδίες του Οργανισμού (Προπαιδική, Παιδική, Νεανική, Μικτή και Γ.Φ.Σ. «Εμμέλεια»), οι ορχήστρες (Φιλαρμονική, «Muzicanto», Ορχήστρα – Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής «Ηλιοδωρία»), ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και τα χορευτικά σχήματα: η Ακαδημία Χορού & Dance «A» της Ελένης Μπαλαφούτη και η Σχολή Χορού «Tanguera» Dance Academy της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.

Το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της «Πολυφωνικής» αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, με τις δύο φετινές συναυλίες να επιβεβαιώνουν τη σταθερή απήχησή του στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού (Κορίνθου 280 – Γούναρη, τηλ. 2610222248 & 2610279679), καθημερινά 10:00–13:00 και 18:00–21:00, καθώς και στην ιστοσελίδα www.polyphonikipatras.gr
.

