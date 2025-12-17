Sold out το Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο της Πολυφωνικής Πατρών

Το Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο της «Πολυφωνικής» θα πραγματοποιηθεί, 20 και 21/12/2025, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

17 Δεκ. 2025 10:44
Pelop News

Δύο εβδομάδες νωρίτερα από την πραγματοποίηση του, το  Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο της «Πολυφωνικής» είναι sold out.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί, 20 και 21 Δεκεμβρίου, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 8.00 το βράδυ (ακριβώς).

Οι γιορταστικές και επίσημες αυτές συναυλίες, που ως γνωστόν, αποτελούν τις μεγαλύτερες Χριστουγεννιάτικες συναυλίες της πόλης μας, θα υλοποιηθούν με την αιγίδα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας.

400 ερμηνευτές σε ένα πρόγραμμα 3 ωρών, θα προσφέρουν τις πιο όμορφες στιγμές, που η μαγική μουσική των Χριστουγέννων προσφέρει κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο. Συμμετέχουν οι καταξιωμένοι και διαπρεπείς λυρικοί καλλιτέχνες της ΕΛΣ, Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο κολορατούρα) και Τάσος Αποστόλου (βαθύφωνος), η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Οργανισμού «SINFONICA», οι χορωδίες (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ- ΝΕΑΝΙΚΗ- ΜΙΚΤΗ- Γ.Φ.Σ. «ΕΜΜΕΛΕΙΑ») οι Ορχήστρες (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, «MUZICANTO», ΟΡΧΗΣΤΡΑ- ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ») του Οργανισμού, η Ακαδημία Χορού/Dance «A», της Ελένης Μπαλαφούτη και η Σχολή Χορού «Tanguera» Dance Academy, της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.

Πληροφορίες: γραφεία Οργανισμού (Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 & 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα, www.polyphonikipatras.gr).

Platinum Sponsor:
Booktickets.gr – Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες FERRY CENTER Γ.ΤΕΛΩΝΗΣ
Premium Sponsor:
IΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Χρυσοί Χορηγοί:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- ΦΑΚΑΛΟΣ CATERING

Ασημένιοι Χορηγοί:
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS/ ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH One day Clinic – S/M ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-
7 SECΟNDS Digital Marketing

Χορηγοί:
ΟΛΠΑ- ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ- PATRAS TRAVEL- ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ- ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ-
COPYTRON Θ.ΚΛΑΔΗΣ- Β. ΜΑΝΙΚΑΣ Ο.Ε.- PHARMA GROUP- DAIDALOS ENGINEERING

Χορηγοί Υπηρεσιών:
CASTELO HOTEL- MARGELIS TRAVEL SERVICES & COACH OPERATOR- ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΕ- DOT DESIGN STUDIO- ΦΑΤΝΗ K. ANAΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ-
ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ STUDIO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χορηγοί δεξίωσης συναυλιών Σαββάτου & Κυριακής:
FAKALOS CATERING- ΛΟΥΞ

Χορηγός επικοινωνίας:
ΕΡΤ 3- ΕΡΤ ΠΑΤΡΑ

Μεγάλος Χορηγός Επικοινωνίας:
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ PORTAL – THE BEST.GR

Βιντεοσκόπηση- Ηχογράφηση
NOISE BOX- recording studio

Tηλεοπτική μετάδοση:
IONIAN REGIONAL TV

Χορηγοί επικοινωνίας:
Εφημερίδες:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΝΕΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ- AXAΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ- MATCH NEWS.GR

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί:
ΣΚΑΙ ΠΑΤΡΑΣ 89,4- Μελωδία Πάτρας 100.4- ANT 1 ΠΑΤΡΑΣ 105,3- ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ 94 FM- PELOPONNISOS FM 104.1-
max FM 93.4- UP FM- άνοιξη 100,7- ΡΥΘΜΟΣ 94,9- TOP FM 93- ALPHA PATRA 94,4- RADIO FM 9,15
Τηλεοπτικοί Σταθμοί:
IONIAN TV- ΛΥΧΝΟΣ

Ιστοσελίδες:
THE BEST.GR- PELOP.GR- PATRAS EVENTS.GR- Tempo24.gr- Juniors Club.gr- Flamis.GR- 4PRESS.GR- Kirix.gr-
PATRAS VOICE- taxiarxos.gr

 

