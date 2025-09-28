Σωματείο Αχαϊας: Καταγγελία για φίμωση συγγενούς θύματος των Τεμπών.

Πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Σωματείου Eργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Παροχής Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας με θέμα την οργάνωση της απεργίας 1η Οκτώβρη.

Στο τέλος της συζήτησης που προηγήθηκε αναγνώστηκε και υπερψηφίστηκε το παρακάτω ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Να παρθεί τώρα πίσω η κλήση σε απολογία

συνδικαλιστή στη HELLENIC TRAIN

Να παρθεί τώρα πίσω η κλήση σε απολογία συνδικαλιστή στη HELLENIC TRAIN, που διεκδίκησε το αυτονόητο … μέτρα ασφάλειας για την προστασία της δικής του ζωής και των συναδέλφων του.

Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις κ Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας καταγγέλλει την πρωτοφανή και ανήκουστη απόπειρα φίμωσης του συνδικαλιστικού λόγου, της φωνής εκπροσώπησης των εργαζομένων, που αποπειράται εκ μέρους της Ηellenic Train σε βάρος εργαζόμενου και μάλιστα συγγενή θύματος των Τεμπών.

Το «έγκλημα» του συναδέλφου σύμφωνα με την εργοδοσία ήταν ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία». Ποια είναι αυτή; Ότι τόλμησε να τηρήσει… τους κανονισμούς ασφαλείας!

Πιο συγκεκριμένα εκ μέρους της εταιρείας καλείται σε απολογία συνδικαλιστής, μέλος του ΔΣ, (μάλιστα η κλήτευση επιδόθηκε την επομένη των εκλογών του Σωματείου, όπου εξελέγη στο ΔΣ, με καθυστέρηση δυόμιση μηνών), ο οποίος αρνήθηκε να πραγματοποιήσει μονοπρόσωπη ζεύξη και ενώ οι εργασίες ζεύξης – απόζευξης βαγονιών και μηχανών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτούν πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων, για λόγους ασφάλειας.

Επιπλέον να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος πριν μερικούς μήνες είχε ήδη κινδυνεύσει εξαιτίας αυτής της πρακτικής και είχε γλιτώσει τη σύνθλιψη τελευταία στιγμή.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι δίχως την παρουσία δεύτερου ατόμου, το οποίο θα επιβλέπει και θα ειδοποιεί τον μηχανοδηγό είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός του συρμού τη στιγμή, που ανάμεσα στα βαγόνια κινείται ο εργαζόμενος, που κάνει τη ζεύξη.

Πρόκειται για μια παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική, την οποία επιβάλλει η διοίκηση της Ηellenic Train προκειμένου να περιορίσει τις προσλήψεις και συνεπώς το κόστος, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και το επίμονο αίτημα από πλευράς εργαζομένων στους εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας, να πραγματοποιούν τις εργασίες ζεύξης – απόζευξης με δεύτερο εργαζόμενο.

Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται πως τα κέρδη τους μπαίνουν πάνω από τις ζωές μας. Φανερώνεται και πάλι πως πίσω από τα εργοδοτικά εγκλήματα, που πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, όπως στο επιβατικό πλοίο, όπου χάθηκε πριν λίγες μέρες η ζωή ενός 20χρονου ναυτεργάτη, βρίσκεται η στήριξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Τέτοιες καθαρά εκδικητικές και συνδικαλιστικά στοχευμένες επιθέσεις δεν πτοούν την εργατική τάξη, ούτε τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Δεν είναι ικανές να κάμψουν την αλληλεγγύη των εργαζομένων!

Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στον συνάδελφο, συνδικαλιστή, που διώκεται και απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξή του. Να μην διανοηθούν να την συνεχίσουν.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και για την εκταφή των ανθρώπων τους. Θα το πάμε μέχρι τέλους.

Η αξιοποίηση της Δικαιοσύνης ως προσπάθεια φίμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, η προσπάθεια επιβολής κλίματος φόβου στους χώρους δουλειάς δεν είναι καινούρια, ούτε πρωτότυπη, ιδιαίτερα όσο εντείνεται η συντονισμένη επίθεση στην εργατική τάξη. Βαδίζει χέρι-χέρι με όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και την προσπάθεια τρομοκράτησης από την εργοδοσία, όταν συναντούν το τείχος της οργανωμένης αλληλεγγύης των εργαζομένων.

Κάνουμε τη νύχτα – μέρα για να δοθεί μαζική αποφασιστική απάντηση στην εγκληματική πολιτική, την ημέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτώβρη απαιτώντας:

-Να αποσυρθεί το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το 13ωρο και τη γενίκευση της ευελιξίας που θα μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών.

-Τήρηση και διεύρυνση των μέτρων προστασίας υγείας και ασφάλειας.

-7ωρο 5ημερο 35ωρο με σταθερό εργάσιμο χρόνο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

-Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που επιτείνονται στον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και έφεραν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

-Κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή.

-Μόνιμη & σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη, σύγχρονα δικαιώματα.

-Αποκλειστικά Δημόσιες και Δωρεάν κοινωνικές υποδομές (υγεία, παιδεία, παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων)

