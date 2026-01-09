Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Ηράκλειο
Η σορός φέρεται να ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 56 χρονών από τον Καναδά.
Τη σορό της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, εντόπισε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ένας άνδρας στο Ηράκλειο και αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 56 χρονών από τον Καναδά.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
Πηγή: flashnews.gr
