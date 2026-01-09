Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Ηράκλειο

Τη σορό της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, εντόπισε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ένας άνδρας στο Ηράκλειο και αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 56 χρονών από τον Καναδά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: flashnews.gr

